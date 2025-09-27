Υπάρχει ήδη ένα group παικτών που δείχνουν να έχουν το προβάδισμα για την 11άδα της ομάδας του Ολυμπιακού απέναντι στον Λεβαδειακό το απόγευμα του Σαββάτου.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδειξε και μέσω των δηλώσεών του στη COSMOTE TV το πόσο υπολογίζει τον Λεβαδειακό ως αντίπαλο. Ο Ισπανός τεχνικός - που ανακοίνωσε το μεσημέρι της Παρασκευής την αποστολή για το Ολυμπιακός - Λεβαδειακός του Σαββάτου - έχει καταστρώσει το σχέδιό του και φαίνεται πως υπάρχουν φαβορί για την αρχική 11άδα.

Κάτω από τα δοκάρια του Ολυμπιακού θα είναι ο Τζολάκης. Στην άμυνα από τα αριστερά προς τα δεξιά οι Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσος και εκτός απροόπτου ο Ροντινέι έχουν τον πρώτο λόγο. Στον άξονα οι Γκαρθία και Έσε είναι φαβορί και μπροστά τους η τριάδα των Τσικίνιο, Στρεφέτσα και Ποντένσε. Βασικός στράικερ αναμένεται να είναι ο Ελ Καμπί.

Θυμίζουμε την αποστολή του Ολυμπιακού ανά θέση

Γκολκίπερ: Πασχαλάκης και Τζολάκης

Αμυντικοί: Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Μάνασα και Ρέτσος

Μέσοι: Ντιόγκο Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Εσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης και Γιαζίτζι

Επιθετικοί: Ελ Καμπί και Ταρέμι