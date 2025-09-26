Ελάχιστα είναι τα εισιτήρια που έχουν απομείνει για το σαββατιάτικο (27/9) παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στον Λεβαδειακό για το Πρωτάθλημα.

Το «Γ. Καραϊσκάκης» θα είναι εκ νέου κατάμεστο, καθώς ήδη 31.000 φίλαθλοι έχουν προμηθευτεί εισιτήριο για την αναμέτρηση απέναντι στην ομάδα της Βοιωτίας (για το απόγευμα του Σαββάτου). Το φαληρικό γήπεδο, το οποίο ήταν sold out τόσο με Πανσερραϊκό όσο και με Πάφο, θα... κοχλάζει ξανά. Αυτή τη φορά για το Ολυμπιακός - Λεβαδειακός.