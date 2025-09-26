Ο Άρης ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης (27/9, 20:30) με τον Πανσερραϊκό και ο Μανόλο Χιμένεθ δεν συμπεριέλαβε τον Πιόνε Σίστο στην αποστολή διαπιστώνοντας την υπερφόρτωση του Δανού από τις διαδοχικές συμμετοχές.

Ο Πιόνε Σίστο δεν συμμετείχε στην καλοκαιρινή προετοιμασία του Άρη, υπό αυτή τη συνθήκη μπήκε κατευθείαν στους αγώνες επί ημερών Μανόλο Χιμένεθ δείχνοντας την πρόθεση χάραξης μιας νέας αρχής στην πορεία του στον Άρη. Διαπιστώνοντας την υπερφόρτωση του παίκτη, ο Ισπανός τεχνικός αποφάσισε να μην τον συμπεριλάβει στην αποστολή για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό – φοβούμενος, προφανώς, κάποιον μυϊκό τραυματισμό – γεγονός που αλλάζει τα δεδομένα σε ότι αφορά την αριστερή πτέρυγα της επίθεσης. Για την ακρίβεια, το ενδεχόμενο να είναι στο αρχικό σχήμα ο Γκαμπριέλ Μισεουί αποκτά περισσότερες πιθανότητες κι εφόσον επιβεβαιωθεί, δεν θα αλλάξει τίποτε στη μεσαία γραμμή με τον Κώστα Γαλανόπουλο μπροστά από τους Μόντσου, Ράτσιτς.

Προφανώς συνυπολόγισε και το γεγονός της επιστροφής του Τάσου Δώνη αλλά και του Ολίμπιου Μορουτσάν ενώ στη διάθεσή του θα βρεθεί και ο Γιάννης Γιαννιώτας. Στην αποστολή δεν συμπεριλήφθηκαν επίσης οι τραυματίες Κάρλες Πέρεθ, Μιγκέλ Αλφαρέλα, Φρέντικ Γένσεν, Χαμζά Μεντίλ και Τίνο Καντεβέρε οι οποίοι δεν έχουν ξεπεράσει τους τραυματισμούς τους καθώς επίσης και οι Μάικιτς, Ροζ και Χαρούπας.

Για την ακρίβεια στην αποστολή βρίσκονται οι Αθανασιάδης, Διούδης, Καράι, Τεχέρο, Φαντιγκά, Φρίντεκ, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Σούντμπεργκ, Ράτσιτς, Μόντσου, Νινγκ, Μισεουί, Ντούντου, Μορουτσάν, Μορόν, Γιαννιώτας, Δώνης, Γαλανόπουλος, Παναγίδης, Βοριαζίδης, Παπασαραφιανός.