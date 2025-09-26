Στο χρονικό σημείο που βρισκόμαστε το πιο σημαντικό παιχνίδι του Ολυμπιακού μέχρι το επόμενο είναι αυτό με τον Λεβαδειακό το απόγευμα του Σαββάτου. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Είναι τρομερό αυτό το δέσιμο που έχει δημιουργήσει ο Ολυμπιακός με τον κόσμο του - και παλαιότερα φυσικά αλλά και τον τελευταίο 1,5 χρόνο - και αποτυπώνεται ξεκάθαρα και με αριθμούς. Ο Ολυμπιακός που έχει την πρωτιά στον σχετικό πίνακα των εισιτηρίων στη Stoiximan Super League 1 - και όπως φαίνεται θα συνεχίσει έτσι - θα κάνει το απόγευμα του Σαββάτου το 14ο διαδοχικό του sold out συνεχίζοντας από πέρυσι. Οι φίλαθλοι των Πειραιωτών αποδεικνύουν με κάθε τρόπο ότι στέκονται πάντα δίπλα στην αγαπημένη τους ομάδας στηρίζοντάς την όσο περισσότερο μπορούν. Άλλωστε αυτό το μπουστάρισμα δίνει πάντα ο κόσμος. Με την παρουσία του, με τη φωνή του και το χειροκρότημά του δημιουργεί άλλη δυναμική και ειδικά μέσα στο Καραϊσκάκη.

Ο Μεντιλίμπαρ έχει ήδη δει την πιθανή αγωνιστική... παγίδα με τον Λεβαδειακό

Ο Ολυμπιακός δεν έχει ντέρμπι το Σάββατο. Δεν παίζει με μία εκ των μεγάλων ομάδων της Λίγκας. Θα παίξει όμως με μία ομάδα που παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο από τις πιο ομάδες της πιο χαμηλής αγωνιστικής κλίμακας. Από τις λεγόμενες μικρές ομάδες είναι η πιο φορμαρισμένη και επικίνδυνη.

Και για όσους δεν το θυμούνται υπάρχει και το 2-2 στο Ολυμπιακός - Λεβαδειακός τον Οκτώβριο του 2024. Ο κόουτς Μεντιλίμπαρ με την εμπειρία του την έχει εντοπίσει αυτήν την αγωνιστική... παγίδα. Άρα η ανάγκη για αγωνιστικό focus μόνο στον Λεβαδειακό και πουθενά αλλού είναι δεδομένη. Η Άρσεναλ μπορεί να περιμένει καθώς έπεται χρονικά.

Ο Βάσκος τεχνικός θα έχει αλλαγές ως προς το αρχικό σχήμα που είδαμε το 2-1 με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Εάν θα έπρεπε να κάνουμε μία εκτίμηση; Τζολάκης κάτω από τα δοκάρια, άμυνα με Ορτέγα, Ρέτσο, Πιρόλα και λογικά Ροντινέι, ο Έσε με τον Γκαρθία στο κέντρο και τριάδα με Στρεφέτσα, Τσικίνιο και Ποντένσε πίσω από τον Ελ Καμπί. Γενικά η λογική θα είναι για το καλύτερο δυνατό σχήμα. Μία καλή εμφάνιση και το σωστό αποτέλεσμα (νίκη) απέναντι στους Βοιωτούς θα δώσει μετά και μία πιο καλή ψυχολογία και έξτρα αγωνιστική ηρεμία ενόψει της πολύ δύσκολης δοκιμασίας με την Άρσεναλ στο Λονδίνο.

Άλλο τα social media και άλλο το γήπεδο

Με αφορμή τα σχόλια που κατά καιρούς εμφανίζονται στα social media και για τον Ολυμπιακό αλλά και για συγκεκριμένους παίκτες καλό αλλά και γενικότερα είναι να αντιληφθούν οι περισσότεροι πως πολλές φορές τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λειτουργούν ως ένας παραμορφωτικός καθρέφτης αλλά και ως... καταφύγιο όσων θέλουν να προσβάλλουν, χλευάζουν, υπονομεύουν ή αποδομούν είτε μέσα από την ανωνυμία τους είτε ακόμα και γράφοντας με το πραγματικό τους όνομα θεωρώντας ότι δεν θα ασχοληθεί κανείς μαζί τους. Οι δημοσιογράφοι και ρεπόρτερ μπορεί έτσι να γίνουν ένας πολύ εύκολος στόχος, μόνο που ο κάθε δημοσιογράφος γράφει και εκτίθεται επώνυμα. Προφανώς και ο ρεπόρτερ θα κριθεί και δημόσια με το πέρασμα των χρόνων τα social media γίνονται πολλές φορές χαοτικά και χάνονται οι έννοιες της κρίσης και της κριτικής.

Η απάντηση στην παραπάνω παράμετρο είναι το γήπεδο. Μόνο το κλίμα στο γήπεδο και το πως εκφράζονται όσοι πηγαίνουν στους αγώνες αλλά στο πως ανταποκρίνονται (όπως πχ τα σερί sold out στον Ολυμπιακό) μπορούν να δώσουν μία πραγματική εικόνα και όχι τα social media, όπου υπάρχει αρκετός κόσμος που μπορεί να γράψει το οτιδήποτε για να πάρει Likes από τους φίλους του και να θεωρήσει ότι το post του απέδωσε καρπούς.