Το Gazzetta αποκαλύπτει την συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Λανς για τον Ανάς Ζαρουρί, η οποία προβλέπει υποχρεωτική αγορά του Μαροκινού εξτρέμ!

Ο Ανάς Ζαρουρί ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού στο εντυπωσιακό πέρασμα από την Βέρνη με το 4-1 επί της Γιανγκ Μπόις στη πρεμιέρα της league phase του Europa League.

Ο Μαροκινός εξτρέμ πέτυχε τρία γκολ και οδήγησε το Τριφύλλι σε μία πολύ μεγάλη νίκη.

Πριν λίγους μήνες το Gazzetta είχε αποκαλύψει το ενδιαφέρον των ''πρασίνων'' για τον 25χρονο άσο, όπως και την ολοκλήρωση της μετακίνησής του στους Αθηναίους.

To καθεστώς της απόκτησής του όσον αφορά τον Τύπο δεν ήταν ξεκάθαρο και παγιώθηκε η άποψη πως η συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Λανς προέβλεπε δανεισμό με ρεαλιαστική οψιόν αγοράς.

Σύμφωνα, όμως, με πληροφορίες του Gazzetta από την Γαλλία τα πράγματα είναι διαφορετικά.

Τι ισχύει;

Στη συμφωνία των δύο συλλόγων δεν προβλέπεται οψιόν αγοράς αλλά υποχρεωτική αγορά του Ζαρουρί χωρίς όρους στο φινάλε της αγωνιστικής περιόδου.

Με ένα ποσό που αγγίζει τα 2.8 εκατομμύρια ευρώ, επί της ουσίας ο Παναθηναϊκός έχει αγοράσει τον διεθνή ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα γίνει και τυπικά παίκτης του από το ξεκίνημα της σεζόν 2026-2027!

Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να ''καπαρώσει'' έναν παίκτη στον οποίο πιστεύει πολύ και διαθέτει σημαντική προοπτική και μεταπωλητική αξία...