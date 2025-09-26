Οι ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ θα κάνουν το Σάββατο (27/9) την τελευταία τους προπόνηση στο Παγκρήτιο Στάδιο παραμονή του ματς με την Κηφισιά.

Ο ΟΦΗ ετοιμάζεται για το πρώτο του παιχνίδι στο Παγκρήτιο Στάδιο ύστερα από 16 χρόνια, καθώς την ερχόμενη Κυριακή (28/9) θα υποδεχτεί την Κηφισιά, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Λόγω της καθυστέρησης στην παραχώρηση του Σταδίου στον Όμιλο ο αγωνιστικός χώρος δεν ήταν έτοιμος για το πρώτο εντός της σεζόν κόντρα στον ΠΑΟΚ, το οποίο έγινε στη Λεωφόρο, όμως πλέον το «χαλί» έχει... στρωθεί και περιμένει τους παίκτες του Μίλαν Ράσταβατς. Στο πλαίσιο της διαχείρισης, λόγω των διαδοχικών παιχνιδιών, ο Σέρβος τεχνικός έδωσε ρεπό στους ποδοσφαιριστές του την Παρασκευή (26/9), ώστε να πάρουν μερικές «ανάσες».

Τελευταία προπόνηση πριν το ματς με την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο θα γίνει το Σάββατο (27/9) στις 17:30 και θα λάβει χώρα στο Παγκρήτιο Στάδιο, όπου οι ποδοσφαιριστές θα πατήσουν για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο της νέας τους έδρας.

Πριν το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός στη νέα έδρα των Κρητικών και μετά την ολοκλήρωση της προπόνησης θα γίνει γνωστή η αποστολή για τον αγώνα με την Κηφισιά.

Θυμίζουμε πως αγωνιστικός «πονοκέφαλος» για τον Μίλαν Ράσταβατς αποτελεί ο Ταξιάρχης Φούντας, ο οποίος αποχώρησε από το ματς με την Athens Kallithea στο «Ελ Πάσο», έχοντας ενοχλήσει στον δικέφαλο του αριστερού του ποδιού. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός πέρασε σήμερα (26/9) από εξετάσεις και υπάρχει αναμονή για τα αποτελέσματα, με τις πιθανότητες του για τη συμμετοχή του στον αγώνα με την ομάδα των Βορείων Προαστίων να μην είναι με το μέρος του.