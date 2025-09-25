Ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού Τετέ μίλησε σε βραζιλιάνικη εκπομπή και υποστήριξε ότι είχε κρούσεις από τέσσερις ομάδες της πατρίδας του.

Το όνομα του Τετέ έπαιξε όλο το καλοκαίρι για διάφορες ομάδες της Βραζιλίας.

Ο Παναθηναϊκός δεν είχε διάθεση ν' αποχωριστεί τον 25χρονο Βραζιλιάνο, τον οποίο απέκτησε πέρσι το καλοκαίρι για ένα ποσό άνω των έξι εκατ. ευρώ από τη Γαλατά, με τον ταλαντούχο παίκτη να υπογράφει έως το 2028. Εκτός κι αν ερχόταν κάποια «τρελή» προσφορά. Οι περισσότερες ομάδες, άλλωστε, φέρονται να ήθελαν τον δανεισμό του με οψιόν αγοράς.

Σε κάθε περίπτωση, ο Τετέ ανήκει στον Παναθηναϊκό και μέχρι στιγμής μετράει 58 αγώνες με 11 γκολ και 5 ασίστ. Ο ίδιος, πάντως, τόνισε σε δημοσιογράφο της πατρίδας του ότι είχε κρούση από τέσσερις ομάδες και θα ήθελε κάποια στιγμή να γυρίσει στη Βραζιλία.

“RECEBI PROPOSTAS DE FLAMENGO, FLUMINENSE, BOTAFOGO E CRUZEIRO”



Tetê, ex-Leicester, Lyon e Shakhtar, revela que recebeu propostas de grandes clubes brasileiros nesta janela, mas decidiu ficar na Europa



Na última temporada, foi o melhor jogador do campeonato grego



September 24, 2025

«Ο Τετέ ήταν στο στόχαστρο της Κρουζέιρο, η διοίκηση μπορεί να επανέλθει τον Γενάρη», είναι ο τίτλος στα βραζιλιάνικα ΜΜΕ, μετά τις δηλώσεις του Βραζιλιάνου εξτρέμ, ο οποίος τόνισε στον δημοσιογράφο και youtuber Cartolouco: «Έχω (θέληση να επιστρέψω στη Βραζιλία), σίγουρα. Οι βραζιλιάνικες ομάδες με προσεγγίζουν πολύ. Ακόμη και σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο, υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον. Φλαμένγκο, Μποταφόγκο, Φλουμινένσε, Κρουζέιρο.

Θέλω να ζήσω κάτι που δεν έχω ζήσει ακόμα. Δεν έχω αγωνιστεί ως επαγγελματίας στη Βραζιλία, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος στην Ευρώπη».

Ο ίδιος επίσης τόνισε ότι ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να έχει έναν τεράστιο μισθό, αλλά δεν είναι χαρούμενος όταν δεν παίζει.