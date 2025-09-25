Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού Μπερνάρ Ντουάρτε, οδήγησε την Ατλέτικο Μινέιρο στα ημιτελικά του Σουνταμερικάνα, έπειτα από ασίστ του πρώην του Ολυμπιακού Γκουστάβο Σκάρπα.

Δύο Βραζιλιάνοι που αγωνίστηκαν στα ελληνικά γήπεδα οδηγούν την Ατλέτικο Μινέιρο.

Ο 33χρονος Μπερνάρ Ντουάρτε έμεινε δύο χρόνια στον Παναθηναϊκό. Τις σεζόν 2022-23 και 2023-24 μέτρησε 85 συμμετοχές, 13 γκολ και 15 ασίστ και αγαπήθηκε από τον κόσμο. Συμπαίκτης του στη Βραζιλία είναι ο συμπατριώτης του Γκουστάβο Σκάρπα. Ο 31χρονος παίκτης έφυγε από την Παλμέιρας για τη Νότιγχαμ Φόρεστ και τη σεζόν 2023-24 ήρθε στον Ολυμπιακό, αλλά στο χορτάρι δεν τέθηκε αντιμέτωπος με τον Μπερνάρ. Ο Σκάρπα είχε 11 ματς στους Πειραιώτες και γύρισε κι αυτός στην πατρίδα του.

Στα προημιτελικά του Κόπα Σουνταμερικάνα (το αντίστοιχο Europa League στη Λατινική Αμερική) πρωταγωνίστησαν στην πρόκριση της ομάδας τους στα ημιτελικά. Το πρώτο ματς στη Βολιβία με τη Μπολιβάρ έληξε 2-2 και τα ξημερώματα στην έδρα της, η Ατλέτικο Μινέιρο επικράτησε στο 90' με 1-0 και πέρασε στην επόμενη φάση.

Ο Μπερνάρ μπήκε αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο στο 20' στη θέση του τραυματία Αλεξάντερ. Το ματς ήταν 0-0, όταν στο 90' από δεξιά έκανε τη σέντρα με το αριστερό ο Σκάρπα και ο βραχύσωμος Μπερνάρ στο δεύτερο δοκάρι έγραψε με κεφαλιά το τελικό 1-0!

Δείτε το γκολ

Ο Μπερνάρ μετά το ματς αναφέρθηκε και στις κακές σχέσεις που είχε με τον πρώην προπονητή, τον Κούκα, ενώ τώρα αγωνίζεται υπό τις οδηγίες του Αργεντινού Χόρχε Σαμπάολι.

«Δεν μου αρέσει να μιλάω άσχημα για την προηγούμενη τεχνική ηγεσία, γιατί νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη για ό,τι χτίσαμε μαζί. Δεν θα πάψω ποτέ να είμαι ευγνώμων. Όμως δεν είχα καμία επικοινωνία μαζί του. Δεν είχα την ελευθερία να συζητήσω την κατάστασή μου ή τις ευκαιρίες μου.

Πολλοί σήμερα ήρθαν και μου είπαν: "Στις προπονήσεις είσαι πολύ ανεβασμένος, άξιζες αυτή την ευκαιρία, άξιζες αυτό το γκολ"... Αλλά και τότε, με τον Κούκα, τα πήγαινα πολύ καλά στις προπονήσεις. Όμως δεν υπήρχε καμία διάθεση από την πλευρά του να με βοηθήσει να ξαναβρώ την αυτοπεποίθησή μου».

Ο Μπερνάρ, παράλληλα, συνέκρινε τον Κούκα με τον νυν προπονητή Χόρχε Σαμπάολι: «Με την έλευση του Σαμπάολι όλα ήταν διαφορετικά. Μέσα σε λίγες μέρες κάναμε ατομικές συναντήσεις, όπου μας έδειξε τι κάνουμε καλά και πώς μπορούμε να βελτιωθούμε. Αυτό μας κάνει να νιώθουμε σημαντικοί. Δεν πρόκειται για χάιδεμα, αλλά για σωστή διαχείριση της ομάδας, που είναι πολύ σημαντική».