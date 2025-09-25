Ο Αμφίλοχος ευχαρίστησε την Κηφισιά και τον διοικητικό της ηγέτη, Χρήστο Πρίτσα, για τη φιλοξενία στο γήπεδο του Αγρινίου, στο ματς με τον Άρη.

Η Κηφισιά «αναγκάστηκε» κόντρα στον Άρη να δώσει το τελευταίο της εντός έδρας παιχνίδι εκτός Αττικής, καθώς χρησιμοποίησε το γήπεδο του Παναιτωλικού. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων θέλει να έχει παιδιά στις εξέδρες στις αναμετρησεις της και σε αυτό το πλαίσιο φιλοξένησε νεαρού αθλητές του Αμφίλοχου στο Αγρίνιο, με το ερασιτεχνικό σωματείο να ευχαριστεί τη διοίκηση του κλαμπ.

Αξιοσημείωτο πως ο διοικητικός ηγέτης της Κηφισιάς, Χρήστος Πρίτσας, κατάγεται από την πλευρά της μητέρας του από την Αμφιλοχία.

Η σχετική ανακοίνωση του ΓΦΣ Αμφίλοχος

«Το Δ.Σ. του ΓΦΣ ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ 1926 ευχαριστεί δημόσια την ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ για την τιμητική πρόσκληση στον σύλλογό μας για τον αγώνα της με τον ΑΡΗ στο γήπεδο του Παναιτωλικού.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον πρόεδρο της ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Χρήστο Πρίτσα (γιο της πρώην Δημάρχου Αμφιλοχίας, Μαρίας Σωτηρίου), για την ευκαιρία που έδωσε στα παιδιά της ακαδημίας μας να παρακολουθήσουν από κοντά ένα παιχνίδι της Super League.

Τον ευχαριστούμε θερμά και ευχόμαστε να πραγματοποιήσει όλους τους στόχους που έχει θέσει για τη φετινή ποδοσφαιρική χρονιά. Ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες».