Τουλάχιστον προκλητικός ο ορισμός Φωτιά από τον Λανουά!

Ο Γιώργος Τσακίρης απορεί με την επιλογή του Γάλλου αρχιδιαιτητή η οποία προκαλεί εντάσεις, δημιουργεί εκνευρισμό και γίνεται μάλλον με στόχο την επίδειξη δύναμης...

Αν μη τι άλλο και να θέλουμε να αγιάσουμε, πού λέει ο λόγος δηλαδή, δεν μας το επιτρέπουν τα αγόρια του συστήματος στο ελληνικό ποδόσφαιρο και δη στην ΚΕΔ, ακόμη πιο συγκεκριμένα ο ήδη (από πέρυσι) επιβεβαιωμένα αποτυχημένος Γάλλος αρχιδιαιτητής: Λανουά... Ένα πρόσωπο το οποίο από την πρώτη στιγμή της επιλογής του από την ΕΠΟ υπήρχαν απόλυτα δικαιολογημένα ενστάσεις με τον πρότερο βίο του και όσα του επέβαλαν στην πατρίδα του. Εδώ δεν έχει σημασία τι λέει ο κάθε ένας ρεπόρτερ ελληνικής ομάδας που λογικά θα θεωρήσει ο κάθε αναγνώστης ότι το κάνει για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του club του οποίου καλύπτει το ρεπορτάζ: αλλά τι ανέφεραν με κάθε λεπτομέρεια τα κορυφαία γαλλικά ΜΜΕ σχετικά με τη σωστή (όπως την χαρακτήριζαν) απόλυση του Λανουά από τη διεύθυνση της γαλλικής διαιτησίας και όταν γράφω τα κορυφαία γαλλικά Μέσα εννοώ l' equipe και Le Monde, La Parisien και το ραδιόφωνο RMC, όλα όμως τα σοβαρά και top επιπέδου Μέσα της χώρας και της Ευρώπης-κόσμου για να είμαστε πιο σωστοί...

Οι λόγοι λοιπόν της απόλυσής του περιγράφηκαν σε απόλυτο βαθμό στα συγκεκριμένα γαλλικά ΜΜΕ και είχαμε σημειώσει τότε, πως είναι λάθος με το που απομακρύνθηκε με... κλωτσιές από την χώρα του, να τρέχει η ΕΠΟ να τον προσλάβει! Κάτι το οποίο (σ.σ.: το λάθος) επιβεβαιώνεται καθημερινά πλέον και από κάθε τοποθέτησή του και ορισμό. Διότι τότε προκαλούσαν εύλογα ανησυχία για την επάρκειά του και για την ευκολία με την οποία επηρεάζεται από ποδοσφαιρικούς παράγοντες, κάτι που το λένε τα γαλλικά ΜΜΕ και οι ίδιοι οι Γάλλοι διαιτητές, που έφτασαν στο σημείο να απευθυνθούν με έγγραφη καταγγελία στην ομοσπονδία τους κατηγορώντας τον Λανουά για ανεπάρκεια στην εκπαίδευσή τους και ταυτόχρονα για στενές σχέσεις του με προέδρους ομάδων! Μάλιστα η έκρηξη σε βάρος του όλων των διαιτητών της Γαλλίας προκλήθηκε με την κίνηση του Λανουά να «αδειάσει» συναδέλφους τους εν ώρα αγώνα(!) αποστέλλοντας μήνυμα στο κινητό του προέδρου της Λιλ!

Μάλιστα σε ένα δημοσίευα, το πιο light σε βάρος του, της L' Equipe αναφέρεται ότι: «Ο Λανουά αμφισβητείται έντονα ως επικεφαλής της επαγγελματικής διαιτησίας. Για αυτό κλήθηκε από την ομοσπονδία να δώσει εξηγήσεις στις 4 Μαρτίου, σε μία διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει στην απόλυσή του. Ο Λανουά αμφισβητείται εσωτερικά από πολλούς διαιτητές και είναι σε σύγκρουση με τον τεχνικό διευθυντή διαιτησίας Αντονι Γκοτιέ. Οι διαιτητές θεωρούν χαμηλή την ποιότητα των σεμιναρίων στα οποία συμμετέχουν. Ορισμένοι αμφισβητούν και τις οδηγίες και την ποιότητα των τεχνικών οδηγιών που τους δίδονται για το VAR, που κρίνονται ως ασαφείς. Επίσης, επικρίνουν τον Λανουά ότι είναι πολύ κοντά με τους προέδρους ομάδων». Για να είμαστε ειλικρινείς ειδικά σε ότι αφορά στη χρήση του VAR και την χαμηλή ποιότητα των υπηρεσιών αυτού στη χώρα μας αλλά ειδικότερα ότι είναι ασαφείς οι οδηγίες (εξυπηρετεί στόχο η ασάφεια) το έχουμε όλοι εμπεδώσει...

Όλα αυτά τα παραπάνω και τα πολύ χειρότερα δημοσιεύματα και κατηγορίες προς τον Λανουά ήταν γνωστά και δεν τα αναφέρουμε ως δικό μας αποτέλεσμα ρεπορτάζ, αλλά των Γάλλων, όπως και οι καταγγελίες προέρχονται από τους συναδέλφους του, τι πιο εξευτελιστικό... Γιατί τα θυμήθηκα τώρα ξανά; Μα ελέω του τουλάχιστο προκλητικού ορισμού του Φωτιά μια εβδομάδα μετά την απόφαση σκάνδαλο να μη διορθώσει τον άπειρο Μόσχου, στην κάρτα προς τον Παντελάκη (αναβάθμιση σε κόκκινη έπρεπε) και ενώ το σκορ ήταν στο 0-1, με αποτέλεσμα να προκληθεί αλλοίωση αποτελέσματος! Αλλά δεν είναι μόνο το ματς με την ΑΕΛ στην Θεσσαλία, όπου προφανώς δεν εγινε με στόχο να σπρώξει τους Βυσσινί, αλλά να στερήσει τη νίκη και τη μοναξιά στην κορυφή από την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Οι μέρες και τα έργα του Φωτιά είναι γνωστά κατά της Ένωσης επί σειρά ετών και σας τα έχουμε καταγράψει ένα προς ένα γιατί το να λες δίχως να αναφέρεις συγκεκριμένα παραδείγματα δεν έχει καμία αξία...

Προκαλεί και μάλιστα πολύ ο ορισμός Φωτιά από τον Λανουά στο ματς με τον Βόλο στης Φιλαδέλφειας τα μέρη και με τον κόσμο της ΑΕΚ στα ...κάγκελα από τη πρόσφατη συνεισφορά του Έλληνα κάκιστου ρέφερι στην πρώτη γκέλα της Ένωσης στο πρωτάθλημα: η οποία μόνο έτσι θα έχανε το τρίποντο στην Λάρισα διότι με παίκτη παραπάνω και προηγούμενη στο σκορ δεν θα υπήρχε καμία ελπίδα ισοφάρισης, ή μη επίτευξης ενός ακόμη τέρματος από τον Δικέφαλο. Όμως ο λαός της ΑΕΚ δεν πρέπει να τσιμπήσει στη παγίδα που του ετοιμάζουν γιατί επόμενο εντός έδρας ματς είναι αυτό με τον ΠΑΟΚ και τίποτα δεν γίνεται στη τύχη (προφανώς και ούτε τα ραντεβουδάκια στην Καλαμαριά είναι τυχαία, αλλά δεν το γνωρίζω, ας μη προτρέχω ντε), αντιθέτως με σκοπό και στόχο. Άλλωστε δεν ορίστηκε μόνο ο Φωτιάς, θα 'χει και "σούπερ" δεξί χέρι, τον Βεργέτη στο VAR (που ήταν στο Παναιτωλικός - ΑΕΚ 2-2, σεζόν 2023-24, που σαν VARίστας δεν έδωσε τι μαρς πέναλτι στον Βίντα, αυτό το αγόρι ντε που δεν είδε στο VAR το πέναλτι του Κυριακού Παπαδόπουλου πέρυσι στην Λιβαδειά πάνω στον Τζιάνι στο 96' (που γέλασε όλη η Ελλάδα)!

*Αλήθεια ένας στην ΕΠΟ, την ΚΕΔ, δεν βρέθηκε να του πει ότι είναι λανθασμένη επιλογή η συγκεκριμένη και προκαλεί τον κόσμο της ΑΕΚ, τη στιγμή που πυροδοτεί εντάσεις και θα αποφέρει άσχημη συμπεριφορά έστω και μέσω συνθημάτων προς τον Έλληνα διαιτητή, δηλαδή έστω τον άνθρωπό του, αφήστε την Ένωση, δεν τον σκέφτεται;;;