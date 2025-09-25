Η ΑΕΚ παρουσίασε την ανανεωμένη φανέλα της, με τον μεγάλο χορηγό της να βάφεται στα κιτρινόμαυρα κατόπιν αιτήματος μίας μεγάλης μερίδας των φιλάθλων.

Η ΑΕΚ έκανε κιτρινόμαυρο το λογότυπο του μεγάλου χορηγού στη φανέλα της, με τη διοίκηση της ομάδας να ανταποκρίνεται στο αίτημα αρκετών φιλάθλων που είχαν δυσαρεστηθεί με το κόκκινο χρώμα στο συγκεκριμένο logo.

Μετά τα σχόλια που είχε δεχθεί, η Ένωση έφθασε σε συμφωνία με τον χορηγό της ώστε η εμφάνιση να αλλάξει άμεσα και δεν αποκλείεται να δούμε τη νέα και στην εντός έδρας αναμέτρησης του Δικεφάλου με τον Βόλο για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League (28/9).

Η ομάδα παρουσίασε την καινούρια φανέλα μέσω βίντεο που ανήρτησαν στο Instagram, με πρωταγωνιστές τον Πέτρο Μάνταλο, τους υπόλοιπους παίκτες αλλά και μερικούς φιλάθλους που είχαν προτείνει αυτήν την αλλαγή σχολιάζοντας προηγούμενα post.

Δείτε το βίντεο: