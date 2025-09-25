Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για τον Δημήτρη Καλοσκάμη που ξεδίπλωσε το ταλέντο του δείχνοντας την προοπτική που έχει και για τον δυνατό συναγωνισμό που θα υπάρχει από τη μέση και μπροστά για να μπει κανείς στο αρχικό σχήμα του Μάρκο Νίκολιτς.

Πολλές φορές ένα μεσοβδόμαδο ματς Κυπέλλου μπορεί να εξελιχθεί σε αγγαρεία του στυλ «πάμε να κερδίσουμε με... μισό μηδέν και να τελειώνουμε». Αυτό όμως δεν συνέβη στην περίπτωση της ΑΕΚ στο χθεσινό 2-1 επί του Παναιτωλικού στη Νέα Φιλαδέλφεια, με το οποίο οι κιτρινόμαυροι έκαναν το 2/2 στη League Phase του θεσμού. Το πρώτο ημίχρονο, όπως αναγνώρισε ο Μάρκο Νίκολιτς, ήταν εξαιρετικό με πολύ όμορφο ποδόσφαιρο συνεργασιών, καλό ρυθμό, διάθεση και δύο γκολ. Και όλα αυτά παρά τις εννιά αλλαγές στις οποίες προχώρησε ο Σέρβος τεχνικός στο αρχικό του σχήμα που πολύ σωστά έκανε στο πλαίσιο του rotation.

Είναι εμφανές ότι όσο περνάει ο καιρός το σύνολο του Νίκολιτς βελτιώνει την εικόνα του. Υπάρχουν πράγματα που χρειάζονται φυσικά μεγαλύτερη βελτίωση, όπως για παράδειγμα ο τομέας της αποτελεσματικότητας, ωστόσο όταν ο Νίκολιτς επισημαίνει στις δηλώσεις του ότι το πρώτο μέρος αποτελεί υπόδειγμα του τρόπου με τον οποίο θέλει να παίζει η ομάδα του, αυτό αποτελεί σημάδι της εξέλιξης. Με στόχο αυτό το διάστημα να αποκτάει στην πορεία όλο και περισσότερη διάρκεια καθώς στο μεγαλύτερο μέρος του δευτέρου ημιχρόνου η ΑΕΚ έριξε τον ρυθμό της.

Ο Καλοσκάμης ήταν αναμφίβολα το πρόσωπο της βραδιάς

Αναμφισβήτητα, αυτός που ξεχώρισε δεν ήταν άλλος από τον Καλοσκάμη. Ένα παιδί που στάθηκε πολύ άτυχο στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του καλοκαιριού όταν υπέστη κάταγμα κλείδας, αλλά φρόντισε να δείξει την ισχυρή προσωπικότητα που διαθέτει. Αυτός ο τραυματισμός μπορεί να τον έκανε να χάσει κάποιο έδαφος στο ξεκίνημα, ωστόσο δεν τον έριξε κάτω. Με πείσμα επιστρέφει δριμύτερος, έχοντας έναν προπονητή που πιστεύει αφάνταστα το ταλέντο του στάζοντας... μέλι όταν μιλάει για την προοπτική του. Όχι μόνο μετά τη χθεσινή του εμφάνιση, αλλά από την πρώτη στιγμή που ο 20χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός υπέγραψε το καλοκαίρι στην ΑΕΚ.

Ο Καλοσκάμης διαθέτει ταλέντο και ποδοσφαιρικό τσαμπουκά. Θα μπορούσε στη Λάρισα στα τελευταία λεπτά να δώσει τη νίκη στην ΑΕΚ. Δεν συνέβη, αλλά στο αμέσως επόμενο παιχνίδι με γκολ, ασίστ και ολοκληρωμένη εμφάνιση έδειξε ότι το μέλλον του ανήκει. Φτάνει να αρπάζει τις ευκαιρίες του, να αξιοποιείται και να εξελίσσεται. Η τεχνική του στο άψογο πλασέ που κάνει για να σκοράρει το πρώτο του τέρμα με την κιτρινόμαυρη φανέλα, αλλά και η πολύ καλή παρουσία του τακτικά ήταν μερικά στοιχεία από τις δυνατότητές του, όπως βέβαια και η «ποδιά» που έχει κάνει σε αντίπαλό του στο πρώτο μέρος. Δείγμα του ταλέντου, αλλά και της αυτοπεποίθησης που κουβαλάει.

Ο μεγάλος συναγωνισμός για μια θέση στην ενδεκάδα μεσοεπιθετικά

Ο Νίκολιτς δείχνει εμπράκτως πόσο πιστεύει τον Καλοσκάμη και αυτό είναι το πιο σημαντικό καθώς είναι βέβαιο ότι ο νεαρός μεσοεπιθετικός θα συνεχίσει να παίρνει τις ευκαιρίες του και πιθανότατα όχι μόνο στα παιχνίδια Κυπέλλου. Ο Νίκολιτς τόνισε πως ο Καλοσκάμης είναι μέσα στους τρεις παίκτες που ξεκίνησαν στο χθεσινό ματς με τον Παναιτωλικό και του έβαλαν δίλημμα αναφορικά με τα πλάνα του για τον αγώνα πρωταθλήματος που ακολουθεί με τον Βόλο στην OPAP Arena. Κάτι που δείχνει ότι σιγά σιγά ο συναγωνισμός για μια θέση στην ενδεκάδα της ΑΕΚ από τη μέση και μπροστά -όπου υπάρχει πληθώρα επιλογών- μεγαλώνει.

Ο Ζοάο Μάριο και ο Πιερό ήταν οι άλλοι δύο παίκτες που όπως είπε ο Νίκολιτς διεκδικούν θέση, με τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό να μπαίνει όλο και περισσότερο πλέον στην αγωνιστική εξίσωση δείχνοντας στο χθεσινό παιχνίδι τις ωραίες επαφές του με την μπάλα και τον Αϊτινό φορ να σκοράρει ξανά ξεκινώντας ως βασικός. Αν προσθέσουμε και τον Γκρούγιτς που επίσης μαζί με τον Ζοάο Μάριο μπαίνει στην εξίσωση λειτουργώντας εξαιρετικά στο κομμάτι της ανάπτυξης, τους παίκτες που είναι να επιστρέψουν από τραυματισμούς όπως ο Γκατσίνοβιτς και πιο μετά ο Περέιρα με τον Ζίνι, αλλά και τις έως τώρα βασικές μονάδες δηλαδή τους Μαρίν, Πινέδα, Μάνταλο στον άξονα, τους Ελίασον, Κουτέσα και Κοϊτά στα πλάγια και τον Γιόβιτς στην κορυφή αντιλαμβάνεται κανείς το εξής: Ότι ο Νίκολιτς με όλο το ρόστερ διαθέσιμο θα έχει έναν ευχάριστο πονοκέφαλο για τον καταρτισμό της ενδεκάδας. Εκεί όπου για να μπει κανείς θα γίνεται «σφαγή»...