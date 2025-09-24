ΠΑΟΚ για μνημόνιο Νέας Τούμπας: «Είμαστε θετικοί και έτοιμοι να συζητήσουμε»

Ο ΠΑΟΚ έδειξε πως είναι θετικός στα όσα διέρρευσαν σχετικά με το μνημόνιο συνεργασίας για τη Νέα Τούμπα και τόνισε πως είναι έτοιμος να συζητήσει πάνω σ' αυτό ακόμα και αύριο.

Ένα σχόλιο πάνω στις εξελίξεις που έτρεξαν την Τρίτη (23/09) στον Ερασιτέχνη για τη Νέα Τούμπα έκανε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Η τριμελής τεχνοκρατική επιτροπή συνέταξε και παρέδωσε, όπως επιβεβαίωσε και ο ΑΣ ΠΑΟΚ, ένα μνημόνιο συνεργασίας που αφορά τις προϋποθέσεις για την κατασκευή της Νέας Τούμπας.

Η ΠΑΕ ανέφερε πως δεν έχει λάβει γνώση των όσων περιλαμβάνει αυτό, ωστόσο είναι θετική στα όσα έχουν διαρρεύσει μέχρι στιγμής από κείνο τονίζοντας πως: «Ως ΠΑΕ είμαστε θετικοί στα όσα έχουν διαρρεύσει από το μνημονιο αυτό και τα θεωρούμε ως βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».

Ξεκαθάρισε δε πως οι άνθρωποί της είναι έτοιμοι να συζητήσουν ακόμα και αύριο με τον Ερασιτέχνη πάνω στο κείμενο αυτό λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε ακόμη και αύριο με τον ΑΣ αυτονόητα πάνω στο συγκεκριμένο κείμενο που τους κατέθεσε η τεχνοκρατική επιτροπή του Ερασιτέχνη, καθώς δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο».