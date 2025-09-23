Super League: Κλήθηκαν σε απολογία Παναθηναϊκός, Άρης και Κηφισιά
H Super League ανακοίνωσε τις κλήσεις του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού οργάνου της Λίγκας για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Σε αυτές συγκαταλέγονται οι ΠΑΕ Παναθηναϊκός - Άρης, όπως και ο ισχυρός άνδρας της Κηφισιάς, Χρήστος Πρίτσας.
H ανακοίνωση της Super League
«Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Παρασκευή, 26-9-2025 και ώρα 09:30, τους κάτωθι:
ΠΑΕ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ, Χ. ΠΡΙΤΣΑΣ (Πρόεδρος): "Βάσει των αναφερομένων στο από 20/9/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 20/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 23/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην από 21/9/2025 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΕ ΑΡΗΣ.
*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 10 παρ. 1 περ. δ Ι, 11, 12, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α’, του Π.Κ. της ΕΠΟ.
ΠΑΕ ΑΡΗΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 20/9/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 20/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 23/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην από 21/9/2025 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΕ ΑΡΗΣ.
*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.
ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 21/9/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 21/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 23/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στις υπ’ αριθ. πρωτ. 2032/25/2021979 από 22/9/2025 και 2032/25/2024684 από 23/9/2025 Εκθέσεις της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.
*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, γ’, 15 παρ. 1 περ. α’, β’, γ’, 2 α’ ι) του Π.Κ. της ΕΠΟ».
