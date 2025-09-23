ΟΦΗ: Νοκ άουτ με θλάση ο Θεοδοσουλάκης
Ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης τραυματίστηκε στο φινάλε του αγώνα του ΟΦΗ με τον Λεβαδειακό και από τον απεικονιστικό έλεγχο προέκυψε πως έχει υποστεί θλάση α' βαθμού στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού. Ο νεαρός επιθετικός έμεινε εκτός αποστολής για τον αγώνα με την Athens Kallithea στο «Ελ Πάσο», ενώ θα μείνει εκτός και από τον πρώτο αγώνα του Ομίλου στο Παγκρήτιο Στάδιο κόντρα στην Κηφισιά.
Από εκεί και πέρα ο Μίλαν Ράσταβατς δεν μπορεί να υπολογίζει τους τιμωρημένους Χριστογεώργο και Νους, οι οποίοι αποβλήθηκαν στο ματς της Λιβαδειάς. Eκτός παραμένει ο Ζανελάτο, ο οποίος συνεχίζει το πρόγραμμα ενδυνάμωσης του, και οι νεαροί Καινουργιάκης, Κουτσουπιάς, Λαγουδάκης και Χνάρης.
Η αποστολή του ΟΦΗ
Λίλο, Κατσίκας, Καλαφάτης, Μαρινάκης, Γκονθάλεθ, Λέουις, Χατζηθεοδωρίδης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Κοντεκάς, Χριστόπουλος, Βούκοτιτς, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Μπαΐνοβιτς, Νέιρα, Φούντας, Φαϊτάκης, Σενγκέλια, Ρακονιάτς, Σαλσεδο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.