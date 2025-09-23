Ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης υπέστη θλάση στο δικέφαλο και θα χάσει τις αναμετρήσεις του ΟΦΗ με Athens Kallithea και Κηφισιά.

Ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης τραυματίστηκε στο φινάλε του αγώνα του ΟΦΗ με τον Λεβαδειακό και από τον απεικονιστικό έλεγχο προέκυψε πως έχει υποστεί θλάση α' βαθμού στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού. Ο νεαρός επιθετικός έμεινε εκτός αποστολής για τον αγώνα με την Athens Kallithea στο «Ελ Πάσο», ενώ θα μείνει εκτός και από τον πρώτο αγώνα του Ομίλου στο Παγκρήτιο Στάδιο κόντρα στην Κηφισιά.

Από εκεί και πέρα ο Μίλαν Ράσταβατς δεν μπορεί να υπολογίζει τους τιμωρημένους Χριστογεώργο και Νους, οι οποίοι αποβλήθηκαν στο ματς της Λιβαδειάς. Eκτός παραμένει ο Ζανελάτο, ο οποίος συνεχίζει το πρόγραμμα ενδυνάμωσης του, και οι νεαροί Καινουργιάκης, Κουτσουπιάς, Λαγουδάκης και Χνάρης.

Η αποστολή του ΟΦΗ

Λίλο, Κατσίκας, Καλαφάτης, Μαρινάκης, Γκονθάλεθ, Λέουις, Χατζηθεοδωρίδης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Κοντεκάς, Χριστόπουλος, Βούκοτιτς, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Μπαΐνοβιτς, Νέιρα, Φούντας, Φαϊτάκης, Σενγκέλια, Ρακονιάτς, Σαλσεδο.