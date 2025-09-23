Ο Μεχντί Ταρέμι προέτρεψε τους συμπαίκτες του να σταματήσουν να πανηγυρίζουν το γκολ της ισοφάρισης απέναντι στον Παναθηναϊκό, για να μη σπαταλήσουν άλλον χρόνο από το ντέρμπι της Λεωφόρου.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το πρώτο «αιώνιο» ντέρμπι της φετινής σεζόν. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με τον Ντέσερς, όμως ο Ολυμπιακός «πάγωσε» τη Λεωφόρο στις καθυστερήσεις με τον Ελ Καμπί να ισοφαρίζει σε 1-1.

Το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έσωσε το βαθμό και παραμένει πρώτο στην κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan Super League (σε ισοβαθμία με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ), ωστόσο ο Μεχντί Ταρέμι έβλεπε το «διπλό» των Ερυθρολεύκων ως μονόδρομο.

Ο Ιρανός στράικερ, μάλιστα, πανηγύρισε ελάχιστα το γκολ του Μαροκινού στο 90+2', καθώς δεν ήθελε να ξοδευτεί επιπλέον χρόνος από το ματς. Σε μία κίνηση που δεν κατέγραψαν ούτε οι κάμερες, ο ίδιος φαίνεται να κάνει νόημα σε όσους πανηγυρίζουν να επιστρέψουν στις θέσεις τους για να προσπαθήσουν και για ένα δεύτερο γκολ, το οποίο θα τούς έδινε τη νίκη απέναντι στους Πράσινους.

Δείτε το βίντεο