Galacticos LIVE: Ο Λανουά δικαίωσε τον Ολυμπιακό αλλά ξέχασε την ΑΕΚ

Παρακολουθήστε ζωντανά την εκπομπή των Galacticos του Gazzetta για να μάθετε τις τελευταίες εξελίξεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με πλούσιο ρεπορτάζ από τη Stoiximan Super League κι όχι μόνο.

Το καθημερινό σας ραντεβού με τους Galacticos του Gazzetta έφθασε. Σήμερα στις 14:00, μπείτε στην παρεά των Κώστα Ψάρρα, Κώστα Νικολακόπουλου, Νίκου Αθανασίου και Γιώργου Τσακίρη, για να μάθετε πρώτοι όλα τα νέα και τις εξελίξεις γύρω από το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Όλο το ρεπορτάζ από τους big-5 της Stoiximan Super League, με απευθείας συνδέσεις με τη Θεσσαλονίκη, όπου ο Σταύρος Σουντουλίδης και Βασίλης Βλαχόπουλος μεταφέρουν τα δεδομένα για ΠΑΟΚ και Άρη αντίστοιχα.

Στην παρέα των galacticos του Gazzetta βρίσκεται για μια ακόμα φορά η ΔΕΗ!