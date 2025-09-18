Πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού ο Ρεμπρόφ

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, που μετέφερε στους Galacticos o Νίκος Αθανασίου, ο Ουκρανός προπονητής, Σεργκέι Ρεμπρόφ με κατακτήσεις πρωταθλημάτων σε Ντινάμο Κιέβου, Φερεντσβάρος και Αλ Αΐν είναι ο νούμερο ένα στοχος του Παναθηναϊκού για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του συλλόγου.

Στην κορυφή της λίστας του Παναθηναϊκού για την ανάληψη της τεχνικής του ηγεσίας βρίσκεται ο Σεργκέι Ρεμπρόφ, όπως έγινε γωνστό στους «Galacticos» σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta. Ο 51χρονος τεχνικός εργάζεται αυτή τη στιγμή στην εθνική Ουκρανίας, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος του χρόνου.

Ο Ουκρανός τεχνικός επιθυμεί να βρεθεί μία λύση, ώστε να καταφέρει να αποχωρήσει από την εθνική ομάδα της πατρίδας του και να επιστρέψει στο συλλογικό ποδόσφαιρο, με την προοπτική των «πρασίνων» να τον ικανοποιεί.

Προφανώς δεν πρόκειται για μία εύκολη υπόθεση λόγω του εν ενεργεία συμβόλαίου του με την ομοσπονδία της χώρας του, όμως το «τριφύλλι» συνεχίζει τις εντατικές επαφές για να καταφέρει να αποσπάσει την υπογραφή του.

Την Τετάρτη (17/09) έγινε μία επαφή με τον ατζέντη του και τώρα αναμένεται η απάντηση της ουκρανικής ομοσπονδίας, στην οποία έχει και θέση αντιπροέδρου, για το πως θα μπορούσε να απεμπλακεί από τα πόστα του και να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό.

Το who is who του Σεργκέι Ρεμπρόφ

Γεννήθηκε στην Γκορλόβκα της Σοβιετικής Ένωσης στις 3 Ιουνίου του 1974. Ο Ουκρανός τεχνικός έκανε πρώτα μία σημαντική καριέρα ως ποδοσφαιριστής, αγωνιζόμενος ως δεύτερος επιθετικός, φορώντας τις φανέλες των Σαχτάρ Ντόνετσκ, Ντινάμο Κιέβου δύο φορές (1992-2000 και 2005-2008), Τότεναμ, Φενέρμπαχτσε, Γουέστ Χαμ και Ρούμπιν Καζάν. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 έκανε μεταγραφή 18 εκατ. ευρώ για να πάει από την Ντινάμο στα «Σπιρούνια». Με την εθνική Ουκρανίας μέτρησε συνολικά 75 συμμετοχές με 15 γκολ.

Πριν καν ολοκληρώσει την ποδοσφαιρική του καριέρα (έπαιζε ακόμη σε μία μικρή ουκρανική ομάδα εν ονόματι Ίρπιν Γκορενίτσι), ξεκίνησε ως βοηθός προπονητή στην Β' ομάδα της αγαπημένης του Ντινάμο Κιέβου. Για λίγους μήνες δούλεψε στο ίδιο πόστο παράλληλα και στην εθνική Ουκρανίας.

Τέσσερα χρόνια αργότερα (2014) θα πάρει την πρώτη του ευκαιρία ως πρώτος τεχνικός στον πάγκο της Ντινάμο Κιέβου, όταν απολύθηκε μετά από τέσσερα χρόνια ο θρυλικός Όλεγκ Μπλαχίν.

Θα μείνει στα ηνία της για μία τριετία και θα κερδίσει δύο πρωταθλήματα (2015, 2016), δύο Κύπελλα (2014, 2015) και ένα Σούπερ Καπ (2017). Το καλοκαίρι του 2017 θα αφήσει την αγαπημένη του ομάδα για τα... πετροδόλαρα της Αλ Αχλί.

Εκεί έμεινε για μία σεζόν (2017-2018) παίρνοντας στη συνέχεια ξανά τον δρόμο για την Ευρώπη. Αυτή τη φορά για την Ουγγαρία και την Φερεντσβάρος, όπου πέρασε τα επόμενα τρία χρόνια της καριέρας του (2018-2021). Έδωσε 133 αγώνες με απολογισμό 82 νίκες, 31 ισοπαλίες και 20 ήττες και κέρδισε ισάριθμα πρωταθλήματα Ουγγαρίας (2019, 2020, 2021).

Μετά την επιτυχημένη παρουσία του στην χώρα των Μαγυάρων αποφάσισε να φύγει εκ νέου για την Μέση Ανατολή, πηγαίνοντας αυτή τη φορά στα ΗΑΕ και την Αλ Αΐν. Αυτή τη φορά έμεινε δύο χρόνια στην αραβική χώρα κερδίζοντας ένα πρωτάθλημα (2022) κι ένα Λιγκ Καπ (2022).

Το καλοκαίρι του 2023 αποχώρησε και γύρισε στην Ευρώπη για να αλλάξει κεφάλαιο στην προπονητική του καριέρα αναλαμβάνοντας για πρώτη φορά μία εθνική ομάδα και μάλιστα εκείνη της πατρίδας του, Ουκρανίας, στην οποία βρίσκεται ακόμη και τώρα. Κατόρθωσε να πάει με επιτυχία την ομάδα στο τελευταίο Euro το 2024, αν κι εκεί αποκλείστηκε από τους ομίλους έχοντας ως αντιπάλους την Ρουμανία, την Σλοβακία και το Βέλγιο μαζεύοντας συνολικά τέσσερις βαθμούς.

Ο 51χρονος τεχνικός ασκεί παράλληλα και καθήκοντα αντιπροέδρου στην ομοσπονδία από τον Γενάρη του 2024. Το συμβόλαιό με την ουκρανική ομοσπονδία ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι.