Ξενόπουλος στο Gazzetta: «Η δουλειά του τερματοφύλακα είναι δύσκολη, μετά τα λάθη πρέπει να κοιτάμε μπροστά»

Οι δηλώσεις του Βασίλη Ξενόπουλου στο Gazzetta μετά τη βράβευση του στη Γιορτή του ΠΣΑΠΠ ως κορυφαίος τερματοφύλακας του Νοτίου Ομίλου της Super League 2.

Η Κηφισιά είχε την... τιμητική της στην 44η γιορτή του ΠΣΑΠΠ. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων «σάρωσε» στα βραβεία έχοντας έξι διακρίσεις για το θρίαμβο της στην κούρσα ανόδου με την Καλαμάτα.

Ο Σεμπάστιαν Λέτο αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς, ο Χόρχε Πόμπο κορυφαίος ξένος, ο Γιώργος Μάναλης είχε διπλή βράβευση ως πρώτος σκόρερ και MVP, ο δανεικός από τον Παναθηναϊκό Γιώργος Κυριόπουλος καλύτερος νέος, ενώ ο Βασίλης Ξενόπουλος ήταν τα... χρυσά γάντια του Νοτίου Ομίλου της Super League 2.

Σε 15 παιχνίδια ο 27χρονος πορτιέρε κράτησε 12 φορές ανέπαφη την εστίας του, όντας από τους βασικούς συντελεστές στη σεζόν ανόδου, ενώ πλέον διεκδικεί με τον Μόιζες Ραμίρεζ τα γάντια του βασικού σε «Σουπερλιγκάτο» επίπεδο.

Μάλιστα ο Έλληνας πορτιέρε ξεκίνησε ιδανικά τη σεζόν στην πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας επί της Αναγέννησης Καρδίτσας, καθώς έκανε τρεις αποκρούσεις στη διαδικασία των πέναλτι, έχοντας τραυματισμό στο πόδι.

Ο Ξενόπουλος μίλησε στο Gazzetta για τη διάκριση του και αναφέρθηκε τόσο στην πορεία ανόδου της Κηφισιάς και στην εικόνα της ομάδας στην τρέχουσα σεζόν, όσο και στις δυσκολίες της θέσης του τερματοφύλακα.

«Το βραβείο είναι αφιερωμένο στην οικογένεια, τη σύζυγο και τους συμπαίκτες μου»

Βασίλη συγχαρητήρια για το βραβείο σου ως κορυφαίος τερματοφύλακας του Νοτίου Ομίλου της Super League 2. Πως αισθάνεσαι μετά από αυτή τη σημαντική ατομική διάκριση;

«Η αλήθεια είναι πως κάναμε μια εξαιρετική σεζόν ως ομάδα. Χωρίς τους συμπαίκτες μου δεν θα μπορούσα να το πετύχω. Καταφέραμε κάτι πολύ μεγάλο, όπως είναι η άμεση επάνοδος της ομάδας στη Super League. Ευελπιστούμε και φέτος για τα καλύτερα».

Σε ποιους αφιερώνεις αυτό το βραβείο;

«Στην οικογένεια μου που είναι πάντα δίπλα μου και στη γυναίκα μου που με στηρίζει καθημερινά. Σίγουρα και σε όλους τους συμπαίκτες μου, καθώς οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε αυτούς».

«Ήταν μαγική στιγμή το γκολ του Παντελίδη στην Καλαμάτα στο 90+2'»

'Ησουν βασικός στον... απόλυτο τελικό ανόδου με την Καλαμάτα, στον οποίο κράτησες το μηδέν. Πως έζησες αυτό το ματς;

«Ήταν μαγική στιγμή το γκολ του Παντελίδη στην Καλαμάτα στο 90+2'. Μπορεί να είναι θρίλερ αλλά αυτό το συναίσθημα δεν συγκρίνεται με τίποτα.

Θεωρώ πως ήταν καλό για το πρωτάθλημα που το διεκδικήσαμε δυο ομάδες μέχρι το τέλος. Ήταν ένα ματς γιορτή για την Καλαμάτα, όμως ευτυχώς καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη και το πρωτάθλημα».

Πλέον αγωνίζεσαι στη Super League με την Κηφισιά και στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Άρη έκανες την πρώτη σου εμφάνιση στο τρέχον πρωτάθλημα. Πως αισθάνεσαι που επέστρεψες στο κορυφαίο επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου;

«Κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Ελπίζουμε το καλύτερο για την ομάδα και θεωρώ πως έχουμε δείξει πολύ καλό πρόσωπο μέχρι στιγμής. Η Κηφισιά παίζει σε κάθε ματς για τη νίκη».

Τι μπορούμε να περιμένουμε από την Κηφισιά αυτήν τη σεζόν;

«Είμαστε ομάδα που μπαίνουμε σε κάθε παιχνίδι με οποιονδήποτε αντίπαλο για να δώσουμε το 100% και διεκδικούμε πάντα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

«Θα παλέψω να είμαι στην καλύτερη ενδεκάδα της Super League»

Στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ο Ραμίρεζ έκανε ένα μεγάλο λάθος που στοίχισε ένα γκολ. Σε μια τέτοια συνθήκη τι λες σε έναν συνάδελφο σου;

«Δυστυχώς η δουλειά του τερματοφύλακα είναι πολύ δύσκολη επειδή το λάθος του τερματοφύλακα πάντα φαίνεται. Όλοι μας έχουμε κάνει κι όλοι μας θα κάνουμε λάθη. Μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε. Του είπα πως το αποτέλεσμα "μείωσε" το λάθος και πως πρέπει να συνεχίσει και να κοιτάει μπροστά, όπως κάνουμε όλοι μας σε αυτήν τη θέση».

Θα είσαι του χρόνου στη γιορτή του ΠΣΑΠΠ για την καλύτερη ενδεκάδα της Super League;

«Θα το παλέψω!».

