Ο γκολκίπερ της ομάδας της Κηφισιάς ήταν ο άνθρωπος - κλειδί για να έρθει η νίκη - πρόκριση στο Κύπελλο επί της Αναγέννησης Καρδίτσας.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις στο ποδόσφαιρο όπου οι τερματοφύλακες αναδεικνύονται στους απόλυτους πρωταγωνιστές. Αυτό συνέβη για την Κηφισιά στην πρόκριση στην έδρα της αξιόμαχης Αναγέννησης Καρδίτσας.

Ο απόλυτος MVP ήταν ο γκολκίπερ Βασίλης Ξενόπουλος που μάλιστα είχε χτυπήσει στο δεξί πόδι στο 85' μετά από πάτημα αντιπάλου. Ο Έλληνας πορτιέρε... καθάρισε στη διαδικασία των πέναλτι, καθώς είχε 3 επεμβάσεις και χάρη σε αυτόν η ομάδα του νίκησε με 3-2 και προκρίθηκε στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Φυσικά μετά το εύστοχο τελευταίο πέναλτι του αρχηγού Ανδρέα Τεττέη άπαντες έσπευσαν να αγκαλιάσουν και να συγχαρούν τον... φύλακα άγγελο της Κηφισιάς.