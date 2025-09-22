Ο Νίκος Νιόπλιας ευχήθηκε να πάρει πρωτάθλημα ο Σεμπάστιαν Λέτο ως προπονητής με τον Παναθηναϊκό.

Ο Νίκος Νιόπλιας είναι ο τελευταίος προπονητής που πανηγύρισε πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό.

Το 2010 ο Έλληνας τεχνικός, ο οποίος έπαιξε στο τριφύλλι κατέκτησε το πρωτάθλημα και το κύπελλο και είχε παίκτη τον Σεμπάστιαν Λέτο. Στη γιορτή του ΠΣΑΠΠ ο Νιόπλιας βράβευσε τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, τον οποίο επίσης είχε παίκτη το 2010 στον Παναθηναϊκό.

Όταν πήρε το μικρόφωνο, λοιπόν, έκανε μία ευχή στον Σεμπάστιαν Λέτο: «Βλέπω τον Σεμπάστιαν. Του εύχομαι, όπως εγώ που ήμουν παίκτης και μετά προπονητής στον Παναθηναϊκό και πήρα το νταμπλ, έτσι ν' αναλάβει κι αυτός σύντομα προπονητής στον Παναθηναϊκό και να πάρει το πρωτάθλημα, διότι είναι πολλά τα 15 χρόνια».