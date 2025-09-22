Το τραγικό τελείωμα που κάνει ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο τρίτο των αγώνων και το τεράστιο κόστος που έχει αυτό σε βαθμούς μέχρι στιγμής.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να έφτασα μία... ανάσα από το να φύγει με τη νίκη από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, όμως ο Ελ Καμπί κατάφερε να ισοφαρίσει στο 90+2' και να οδηγήσει τους «πρασίνους» σε τρίτο σερί ανεπιτυχές αποτέλεσμα στο φετινό πρωτάθλημα.

Το «τριφύλλι» κατόρθωσε για άλλο ένα παιχνίδι να βρεθεί μπροστά στο σκορ και να έχει τη νίκη στα χέρια του, σ' αυτό δε έφτασε πιο κοντά από ποτέ, όμως τελικά δεν εκπλήρωσε τον στόχο του.

Η αρχή έγινε στην δεύτερη αγωνιστική με τον Λεβαδειακό όπου πήρε το προβάδισμα από το 1ο λεπτό, όμως στο 86ο δέχθηκε την ισοφάριση με την γκολάρα του Βέρμπιτς. Στην συνέχεια ήταν το παιχνίδι με την Κηφισιά, όπου παρ' ότι βρέθηκε νωρίς πίσω στο σκορ (7'), μπόρεσε να γυρίσει το ματς μέχρι το 53', αλλά τελικά έφυγε από το παιχνίδι ηττημένος.

Το χθεσινό ήταν το τελευταίο «κρούσμα» στην σειρά αυτή των αγώνων, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ έχει κοστίσει επτά ολόκληρους βαθμούς στον Παναθηναϊκό. Αν σκεφτούμε πως συνολικά εννέα ήταν οι διαθέσιμοι στα ματς αυτά, το κόστος είναι τεράστιο.

Να σημειωθεί πως οι «πράσινοι» δεν αγωνίστηκαν την πρώτη αγωνιστική κόντρα στον ΟΦΗ στην έδρα τους, αφού είχαν κάνει χρήση του δικαιώματος αναβολής του αγώνα λόγω των παιχνιδιών με την Σαμσουνσπόρ.

Τα γκολ μετά το 79' και η πρωτιά σε χαμένους βαθμούς

Σίγουρα δεν είναι τυχαίο πως όλες αυτές οι «ζημιές» συνέβησαν στους «πρασίνους» από το 79ο λεπτό και μετά σε όλα τα παιχνίδια. Το «τριφύλλι» από το 60' κι έπειτα δεν πατάει καλά στους αγώνες του και στο τελευταίο 20λεπτο η κατάσταση αυτή είναι τόσο πρόδηλη που όλες αυτές τις φορές έχει τιμωρηθεί γι' αυτό.

Το είπε άλλωστε και ο Χρήστος Κόντης στην συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε μετά την λήξη του αγώνα με τον Ολυμπιακό τονίζοντας ότι: «Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε πολλούς παίκτες με κράμπες. Αντί να κάνουμε αλλαγές μεσοεπιθετικά, κάναμε αλλαγές στους μεσοαμυντικούς. Δεν το έχω συναντήσει αυτό και δεν μπορώ να το διανοηθώ».

Ο Παναθηναϊκός έχει δεχθεί πέντε γκολ στους τρεις αγώνες που έχει δώσει για το φετινό πρωτάθλημα και τα τέσσερα εξ' αυτών έχουν έρθει μετά από το 79ο λεπτό κοστίζοντας συνολικά επτά χαμένους βαθμούς και φέρνοντάς τον στην ουσία στην δεινή αυτή θέση που βρίσκεται τώρα.

Το βαθμολογικό αυτό κόστος που έχει επωμιστεί στους τρεις πρώτους αγώνες που έχει δώσει για την Stoiximan Superleague τον καθιστούν πρώτο στην σχετική λίστα, παρ' ότι εκείνος έχει κι ένα παιχνίδι λιγότερο από τους υπολοίπους.

Συγκεκριμένα σε μία λίστα έξι ομάδων, που βρέθηκαν να προηγούνται και τελικά δεν κέρδισαν, η κατάταξη έχει ως εξής:

Παναθηναϊκός 7 βαθμούς (3 αγώνες)

Ατρόμητος 5 βαθμούς (4 αγώνες)

Κηφισιά 3 βαθμούς (4 αγώνες)

Λάρισα 2 βαθμούς (4 αγώνες)

Αστέρας Aktor 2 βαθμούς (4 αγώνες)

ΑΕΚ 2 βαθμούς (4 αγώνες)

Σε μία ομάδα που ξεκίνησε την φετινή σεζόν με σκοπό να κάνει πρωταθλητισμό, το κόστος αυτό είναι ανυπολόγιστο, ειδικά αν λάβει κανείς υπόψιν το σύντομο χρονικό διάστημα που έχει συμβεί και γι' αυτό άλλωστε προκάλεσε στον Παναθηναϊκό αυτές τις ακραίες εξελίξεις, δηλαδή την απόλυση του προπονητή του, Ρουί Βιτόρια, μόλις μετά την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος.