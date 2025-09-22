Καραπαπάς για το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: «Νίκη που αξίζαμε ξεκάθαρα, συνεχίζουμε πρώτοι και ακάθεκτοι»

Ο Κώστας Καραπαπάς με νέα ανάρτησή του, στέλνει μήνυμα ενόψει της συνέχειας μετά το 1-1 στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό.

Το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1, τελείωσε με τους νταμπλούχους Ελλάδας να φωνάζουν για δύο φάσεις στις οποίες και στις δύο πρωταγωνιστής ήταν ο Καμπελά.

O Κώστας Καραπαπάς, μετά τα stories του, μέσω των οποίων έκανε λόγο για «νέους κανονισμούς που είδαμε στη Λεωφόρο», στάθηκε στη συνέχεια με νέο μήνυμά του.

«Συνεχίζουμε βήμα βήμα για το 49ο ιερό μας πρωτάθλημα. Χθες δεν πήραμε τη νίκη που αξίζαμε ξεκάθαρα, είδαμε… νέους κανονισμούς, αλλα συνεχίζουμε ΠΡΩΤΟΙ και ακάθεκτοι», αναφέρει χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός.