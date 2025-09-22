Στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος έρχεται η διαιτησία μετά την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με την ΑΕΚ να εκφράζει τα παράπονά της για τα όσα έγιναν στη Λάρισα στο ματς κόντρα στην ΑΕΛ.

Παρελθόν αποτελούν πλέον οι ήρεμοι τόνοι στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League, καθώς μετά την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής. η ΑΕΚ εξέφρασε ανεπίσημα τα παράπονά της για τη διαιτησία στην αναμέτρηση κόντρα στην ΑΕΛ στη Λάρισα και στάθηκε σε δύο περιπτώσεις.

Η πρώτη αφορά στον χρόνο σε ένα μαρκάρισμα του Παντελάκη πάνω στον Γιόβιτς, θεωρώντας ότι υπήρχε περίπτωση απ' ευθείας κόκκινης κάρτας προς τον κεντρικό αμυντικό των Θεσσαλών.

Η δεύτερη -που είναι και η πιο σύνθετη- έχει να κάνει με το ακυρωθέν γκολ του Πινέδα (αφού σε αυτόν βρίσκει τελευταίο η μπάλα) μετά το σουτ του Μάριν από μακρινή απόσταση στο 68' και για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την ακύρωση του τέρματος, αφού ο ρέφερι Μόσχου, ακυρώνει κατευθείαν το γκολ (χωρίς δηλαδή on field review), έπειτα από την υπόδειξη του Βασίλη Φωτιά.

Συγκεκριμένα, για να υπενθυμίσουμε τη φάση, ο Μάριν εκτέλεσε το φάουλ που είχαν κερδίσει οι φιλοξενούμενοι και η μπάλα έχει καταλήξει στα δίχτυα, αφού πρώτα άλλαξε πορεία, χτυπώντας στο μαζεμένο χέρι του Πινέδα.

Έχει, λοιπόν, το δικό του ενδιαφέρον να εξετάσουμε τι προβλέπουν οι κανόνες του παιχνιδιού σε αυτή την περίπτωση για το χέρι, αλλά και για ποιον λόγο ο Μόσχου αποφάσισε να μην στραφεί σε προσωπική εξέταση της φάσης.

Αρχικά, για το χέρι ο κανονισμός αναφέρει:

«Για τους σκοπούς του ορισμού των παραπτωμάτων παιξίματος της μπάλας με το χέρι, το ανώτερο όριο του βραχίονα θα θεωρείται το κάτω μέρος της μασχάλης. Δεν συνιστά παράβαση κάθε επαφή του χεριού/βραχίονα ενός παίκτη με την μπάλα.

Πρόκειται για παράπτωμα όταν ο παίκτης:

αγγίξει με πρόθεση την μπάλα με το χέρι/τον βραχίονα, για παράδειγμα

κινεί το χέρι/βραχίονα προς την μπάλα

αγγίζει την μπάλα με το χέρι/τον βραχίονά του κατά τρόπο που αυτό να καθιστά το σώμα του αφύσικα μεγαλύτερο. Θεωρείται ότι ένας παίκτης έχει καταστήσει το σώμα του αφύσικα μεγαλύτερο, όταν η θέση του χεριού/ βραχίονά του δεν προκύπτει ή δεν δικαιολογείται από την κίνηση του σώματος του παίκτη κατά τη συγκεκριμένη φάση. Ο παίκτης, έχοντας το χέρι/ βραχίονά του σε τέτοια θέση, διακινδυνεύει/ παίρνει το ρίσκο να ακουμπήσει η μπάλα το χέρι/τον βραχίονά του και να καταλογιστεί παράβαση

Σημειώνει γκολ στο αντίπαλο τέρμα:

➢ Κατευθείαν από το χέρι/ βραχίονά του, ακόμα και αν ήταν τυχαίο, συμπεριλαμβανομένου του τερματοφύλακα.

➢ Αμέσως αφού η μπάλα έχει αγγίξει το χέρι/ βραχίονα του ακόμα και αν ήταν τυχαίο».

Είναι, λοιπόν, ξεκάθαρη η οδηγία που υπάρχει τα τελευταία χρόνια, ότι από τη στιγμή που ένα γκολ σημειώνεται από χέρι ενός ποδοσφαιριστή, δεν εξετάζεται ούτε η πρόθεση, ούτε οποιοδήποτε άλλο κριτήριο. Οποιαδήποτε επαφή με το χέρι συνιστά ακύρωση του γκολ.

Και αν αυτό είναι πιο... βατό στην εξήγησή του ως περιστατικό, μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση για το πρωτόκολλο του VAR και τι συστήνει η IFAB σε μια τέτοια συνθήκη όπως η χθεσινή στο AEL FC Arena.

Η IFAB λέει στο εν λόγω άρθρο της:

«For factual decisions e.g. position of an offence or player (offside), point of contact (handball/foul), location (inside or outside the penalty area), ball out of play etc. a ‘VAR-only review’ is usually appropriate but an ‘on-field review’ (OFR) can be used for a factual decision if it will help manage the players/match or ‘sell’ the decision (e.g. a crucial match-deciding decision late in the game)».

Το εν λόγω κείμενο, στο ελληνικό εγχειρίδιο για τους κανόνες του παιχνιδιού μεταφράζεται ως εξής:

«Σε αποφάσεις που στηρίζονται σε πραγματικά γεγονότα, όπως για παράδειγμα το σημείο παράβασης ή τη θέση του παίκτη [offside], το σημείο της επαφής [χέρι/φάουλ], πού έγινε [μέσα ή έξω από την περιοχή πέναλτι], μπάλα έξω από το παιχνίδι κ.λπ., μια προσωπική επανεξέταση από τον VAR μόνο είναι συνήθως κατάλληλη, αλλά μια «επανεξέταση πλησίον του αγωνιστικού χώρου» [OFR] μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τέτοιες [απτές] αποφάσεις, αν αυτό θα βοηθήσει στη διαχείριση παικτών/αγώνα ή για να «προσφέρει κατάλληλα» [ο διαιτητής] την απόφαση του [π.χ. μια σημαντική απόφαση που κρίνει το αποτέλεσμα, προς το τέλος του αγώνα».

Τι γίνεται στο εξωτερικό

Έχει ενδιαφέρον, λοιπόν, να δούμε τι έχει συμβεί κατά το παρελθόν σε ανάλογες περιπτώσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά στη διαδικασία που ακολουθείται.

Ένα πρόσφατο παράδειγμα είναι μια αναμέτρηση για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων στις 18 Ιουνίου του 2025 ανάμεσα στη Μαμελόντι Σαντάουνς και την Ουλσάν. Διαιτητής εκ των κορυφαίων σε παγκόσμιο επίπεδο, Κλεμάν Τουρπάν.

Ο επιθετικός της Μαμελόντι, Ίκραμ Ρέινερς, σκοράρει από κοντά, αρχικά το γκολ μετράει, αλλά έπειτα από υπόδειξη του VAR, ο Γάλλος ρέφερι ακυρώνει το τέρμα και μάλιστα δίνει και εξήγηση μέσω του μικροφώνου, χωρίς καν να χρειαστεί On Field Review.

«Ο παίκτης με το νούμερο 13 της Μαμελόντι, σκοράρει κάνοντας επαφή με το χέρι. Τελική απόφαση. Φάουλ (σ.σ. για την Ουλσάν)».

Ανάλογη περίπτωση που είχε ξεσηκώσει μεγάλη θύελλα, ήταν στις 17 Αυγούστου του 2019 στην Premier League και συγκεκριμένα στην αναμέτρηση της Μάντσεστερ Σίτι κόντρα στην Τότεναμ, με τους γηπεδούχους να σκοράρουν στο 90'+3' του αγώνα, με διαιτητή τον Μάικλ Όλιβερ. Η διαδικασία που ακολούθησε ο πολύπειρος Άγγλος ήταν ανάλογη. Από τη στιγμή που ο VAR μιλά για «Factual decision», ο Όλιβερ δεν πήγε καν στο μόνιτορ και αποφάσισε απευθείας την ακύρωση του τέρματος.