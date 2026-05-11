Ο Ντέρεκ Κουτέσα τρελάθηκε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, πήρε μία σημαία κι άρχισε κι έτρεχε στο γήπεδο.

Η έκρηξη συναισθημάτων που προκλήθηκε έπειτα από τη νίκη της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού με 2-1 στην «Allwyn Arena» και την κατάκτηση του πρωταθλήματος, δεν αφορούσε φυσικά μόνο τους οπαδούς της «Ένωσης», που το χάρηκαν με τη ψυχή τους, αλλά φυσικά και τους ίδιους τους παίκτες και τα υπόλοιπα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος της ομάδας.

Στους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν μετά την λήξη ο Ντέρεκ Κουτέσα εθεάθη να παίρνει μία σημαία της Original από τους οργανωμένους φίλους της «Ένωσης» και να τρέχει έξαλλος μπροστά από το πέταλο ανεμίζοντάς την μη μπορώντας να κρύψει τη χαρά του για τη μεγάλη αυτή επιτυχία.

Αυτός ήταν ο δεύτερος τίτλος πρωταθλήματος που κέρδισε στην καριέρα του ο 28χρονος εξτρέμ, αφού είχε κερδίσει κι ένα πρωτάθλημα Ελβετίας με τη Βασιλεία τη σεζόν 2016-2017.

