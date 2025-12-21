Καραπαπάς κατά διαιτησίας: «Νέοι κανονισμοί; Καλά Χριστούγεννα και οπλιστείτε με υπομονή»
Ο Ολυμπιακός άφησε δύο βαθμούς κόντρα στην Κηφισιά (1-1) και έτσι δεν έκλεισε ιδανικά το 2025 καθώς είναι πιθανό να πέσει από την κορυφή του πρωταθλήματος εφόσον νικήσει η ΑΕΚ τον ΟΦΗ.
Οι Πειραιώτες έχουν αρκετά παράπονα από τη διαιτησία, κάτι που φάνηκε από τις δηλώσεις του Ζουλιάν Μπιανκόν ενώ θέση πήρε και μέσω των social media, ο Κώστας Καραπαπάς.
Ο αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής της ΠΑΕ Ολυμπιακός έγραψε: «Νέοι κανονισμοί;;; Αυτό το πέναλτι δεν το είδε ο διαιτητής! Δεν το είδε ο VAR, δεν θα το δει και ο Λανουά… Μάλλον μπερδέψατε την καλή μας πρόθεση με κάτι άλλο. Καλά Χριστούγεννα και οπλιστείτε με υπομονή. Αρχίζει η ταινία…».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.