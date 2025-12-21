Καραπαπάς κατά διαιτησίας: «Νέοι κανονισμοί; Καλά Χριστούγεννα και οπλιστείτε με υπομονή»

Ο Κώστας Καραπαπάς πήρε θέση στα social media για τη διαιτησία στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Κηφισιά.

Ο Ολυμπιακός άφησε δύο βαθμούς κόντρα στην Κηφισιά (1-1) και έτσι δεν έκλεισε ιδανικά το 2025 καθώς είναι πιθανό να πέσει από την κορυφή του πρωταθλήματος εφόσον νικήσει η ΑΕΚ τον ΟΦΗ.

Οι Πειραιώτες έχουν αρκετά παράπονα από τη διαιτησία, κάτι που φάνηκε από τις δηλώσεις του Ζουλιάν Μπιανκόν ενώ θέση πήρε και μέσω των social media, ο Κώστας Καραπαπάς.

Ο αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής της ΠΑΕ Ολυμπιακός έγραψε: «Νέοι κανονισμοί;;; Αυτό το πέναλτι δεν το είδε ο διαιτητής! Δεν το είδε ο VAR, δεν θα το δει και ο Λανουά… Μάλλον μπερδέψατε την καλή μας πρόθεση με κάτι άλλο. Καλά Χριστούγεννα και οπλιστείτε με υπομονή. Αρχίζει η ταινία…».