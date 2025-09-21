Ιδανικό ήταν το ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο ημίχρονο με τον Μπακασέτα στο 48' να κλέβει ωραία την μπάλα, να κάνει την ασίστ στον Ντέσερς και αυτός να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Τζολάκη για το 1-0 επί του Ολυμπιακού.

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Συγκεκριμένα στο 48' οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ με τον Ντέσερς να νικάει τον Τζολάκη κάνοντας το 1-0. Μια φάση που ξεκίνησε από τον Μπακασέτα, με τον αρχηγό να κλέβει την μπάλα και να βρίσκει ωραία τον Νιγηριανό επιθετικό που απέναντι από τον τερματοφύλακα των «ερυθρολεύκων» πλάσαρε όπως έπρεπε για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Αυτό μάλιστα ήταν και το πρώτο τέρμα που δέχθηκε την φετινή σεζόν τόσο σε Ελλάδα, όσο και σε Ευρώπη.