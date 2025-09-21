Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Κλέψιμο Μπακασέτα και ο Ντέσερς ανοίγει το σκορ για τους «πράσινους» (vid)
Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Συγκεκριμένα στο 48' οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ με τον Ντέσερς να νικάει τον Τζολάκη κάνοντας το 1-0. Μια φάση που ξεκίνησε από τον Μπακασέτα, με τον αρχηγό να κλέβει την μπάλα και να βρίσκει ωραία τον Νιγηριανό επιθετικό που απέναντι από τον τερματοφύλακα των «ερυθρολεύκων» πλάσαρε όπως έπρεπε για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Αυτό μάλιστα ήταν και το πρώτο τέρμα που δέχθηκε την φετινή σεζόν τόσο σε Ελλάδα, όσο και σε Ευρώπη.
