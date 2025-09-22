Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει αποτέλεσμα στη Λεωφόρο κυρίως χάρις στην τεράστια ποιότητα του Ντάνιελ Ποντένσε σε μία βραδιά που δεν του πήγε καλά σε επίπεδο αρχικού αγωνιστικού σχεδίου. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Ήταν ένα ντέρμπι που δεν είχε νικητή αλλά εάν θέλουμε να σταθούμε καθαρά στο αγωνιστικό σκέλος ο Ολυμπιακός έχασε αρκετό χρόνο με ένα αρχικό αγωνιστικό σχέδιο που δεν του πήγε. Που δεν του βγήκε και τον έφερε και πίσω στο σκορ από τον Παναθηναϊκό και ας είχαμε να κάνουμε κυρίως με ένα ατομικό λάθος (αυτό του Ρέτσου που είχε μπροστά του τον Κοστίνια και ο οποίος έκανε μπαλιά πάνω στον Τετέ και από εκεί έφυγε η μπάλα στον Μπακασέτα για να βγει το 1-0) στη φάση του τέρματος του Ντέσερς.

Σε έναν αρχικό σχηματισμό με Τζολάκη στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο και Κοστίνια, κέντρο με Σιπιόνι, Νασιμέντο και Μουζακίτη, άκρα με Στρεφέτσα και Καμπελά και φορ τον Ελ Καμπί οι Ερυθρόλευκοι δεν πήραν βοήθειες και πράγματα από τους περισσότερους παίκτες τους του σε άξονα και επίθεση. Πρακτικά ο μόνος παίκτης που στάθηκε σε πολύ καλό επίπεδο και έβγαλε αγωνιστική μαγκιά (και μάλιστα παίζοντας τραυματίας για ένα διάστημα) ήταν ο μαχητικότατος, πολύ σοβαρός και συγκροτημένος Σιπιόνι, που δεν είναι όμως ένα κλασικό δημιουργικό χαφ αλλά ως επί το πλείστον ένα εξάρι. Υπήρχε και ο Μουζακίτης που πάλεψε αρκετά αλλά ο Αργεντίνος ήταν με διαφορά ο τοπ παίκτης της ομάδας του Μεντιλίμπαρ στο πρώτο μέρος. Και εάν για παίκτες όπως ο νεαρός Ντιόγκο Νασιμέντο οι απαιτήσεις μπορεί να μην είναι στα ύψη για περιπτώσεις όπως αυτές των Καμπελά και Στρεφέτσα ο πήχης είναι ψηλά.

Το μεγάλο αγωνιστικό άστρο του Ποντένσε και ένας διαιτητής που δεν ανταποκρίθηκε στη Λεωφόρο

Στο β' μέρος ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που βρέθηκε πίσω στο σκορ άρχισε να βγάζει παραπάνω αντίδραση και μετά ήρθαν και οι αλλαγές. Ο κόουτς Μεντιλίμπαρ το είπε με τον τρόπο του: η βοήθεια που πήρε από ποδοσφαιιστές όπως οι Ποντένσε και Ταρέμι τον έκαναν να σκεφτεί ότι μπορεί να έκανε λάθος στον αρχικό σχεδιασμό. Με βάση τα όσα είδαμε να συμβαίνουν στο γήπεδο το αρχικό βασικό πλάνο του κόουτς εν τέλει δεν απέφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα και φυσικά αυτό είχε να κάνει και με παίκτες που δεν απέδωσαν ανάλογα.

Το μεγάλο πρόσωπο της αναμέτρησης για τον Ολυμπιακό προφανώς είναι ο Ποντένσε. Ο Πορτογάλος παιχταράς μπήκε και άλλαξε το παιχνίδι. Έφτιαξε φάσεις, έκανε τον Ολυμπιακό πιο λειτουργικό, απειλητικό και ουσιαστικό και έχει κάνει φοβερή ενέργεια - ξεκινώντας πίσω από τον άξονα - περνώντας 2 αντιπάλους (και ενώ οι Σιώπης και Τουμπά πήγαν πολύ δυνατά πάνω του) και στέλνοντας τη μπάλα στον Ταρέμι για να έρθει το 1-1 του killer Ελ Καμπί. Και εάν είχε λίγο χρόνο ακόμα ο Ολυμπιακός προς το τέλος; Δεν θα ήταν απίθανο ένα 1-2.

Από την άλλη υπήρχε και ο διαιτητής Αϊτεκίν. Κακός ρέφερι που γενικότερα δεν μας έδειξε στη Λεωφόρο ικανός να ανταποκριθεί σε συνθήκες ελληνικού ντέρμπι. Στη φάση που ο Καμπελά ζητά πέναλτι ο Τετέ τον έχει βρει αντικανονικά μέσα στην περιοχή με τον Γερμανό να του δείχνει κίτρινη ενώ λάθη έκανε και στο κομμάτι των φάουλ και των καρτών. Ο Ολυμπιακός πάντως μέσω του αντιπροέδρου του, Κώστα Καραπαπά, έβγαλε την πρώτη αντίδραση του για αυτή τη φάση. Πριν από αυτό ο Μεντιλίμπαρ ζητούσε από τον διαιτητή να πάει στο VAR για αυτή τη στιγμή. Προφανώς και δεν γίνεται να γυρίζουμε πίσω τον χρόνο για τέτοιες φάσεις, πλην όμως εμένα ο συγκεκριμένος ρέφερι δεν μου έβγαλε καλή εικόνα σε ένα τόσο απαιτητικό ματς.

Υ.Γ. Τεράστια η κλάση του γκολκίπερ Τζολάκη. Την αναδεικνύει σχεδόν κάθε φορά που παίζει με τον Ολυμπιακό, όπως στη φάση με το επικίνδυνο φάουλ του Ρενάτο Σάντσες.

Υ.Γ. 2 Το έχουμε καταγράψει ξανά. Σε μία ομάδα όπως ο Ολυμπιακός καλούνται να ρολάρουν αγωνιστικά άπαντες. Η ομάδα θα τους χρειαστεί όλους και στη φετινή και φουλ απαιτητική σεζόν και με τον προπονητή υποχρεωτικά να πρέπει να κάνει αλλαγές από αγώνα σε αγώνα (καθώς οι διοργανώσεις που μετέχει ο σύλλογος είναι τρεις).



