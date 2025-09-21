Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Καμίνι η Λεωφόρος στην έναρξη του αγώνα
Εκρηκτική ατμόσφαιρα στη Λεωφόρο στη σέντρα του ντέρμπι αιωνίων Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός.
Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού δημιοιύργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα πριν τη σέντρα του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, κατά την είσοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο.
Με δεκάδες πράσινα καπνογόνα έδωσαν άλλο χρώμα στην εξέδρα οι οργανωμένοι, ενώ υπήρχαν πανό κατά του Ολυμπιακού και του μεγαλομετόχου Γιάννη Αλαφούζου.
@Photo credits: INTIME, Δημήτρης Μητσάκος
