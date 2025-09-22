ΑΕΛ Novibet: Η ισοπαλία που ανεβάζει κατακόρυφα την ψυχολογία και η εικόνα στις εξέδρες που τόσο μας έχει λείψει

Η ΑΕΛ Novibet κατάφερε παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ να φύγει με το 1-1 από το AEL FC Arena κόντρα στην απόλυτη έως και την Κυριακή ΑΕΚ και ο Φώτης Καρακούσης γράφει για το πόσο σημαντική ήταν αυτή η ισοπαλία ενώ στέκεται και στην εξαιρετική εικόνα των εξεδρών με οπαδούς και των δύο ομάδων.

Η αλήθεια είναι πως η ΑΕΛ Novibet μπορεί να μην είχε ξεκινήσει και ιδανικά την χρονιά στην επιστροφή της στην Super League μετά από τέσσερα χρόνια, αλλά από την άλλη ούτε τόσο άσχημα για να δικαιολογεί μια έστω και μικρή γκρίνια που υπήρχε. Μια ήττα με 1-0 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και μια ισοπαλία στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης και μάλιστα ενώ οι «βυσσινί» βρέθηκαν πίσω με 2-0, δεν τα λες και καταστροφικά αποτελέσματα, ενώ γκέλα έστω και σχετικά μικρή μπορεί να θεωρηθεί το 1-1 με την Κηφισιά εντός έδρας.

Άσχημο ξεκίνημα δεν το έλεγες με τίποτα, αλλά ούτε και εξαιρετικό και κόντρα στην ΑΕΚ η ομάδα του Γιώργου Πετράκη έψαχνε αυτό το κάτι παραπάνω κυρίως για την ψυχολογία. Έχοντας απέναντί τους μια ομάδα που προερχόταν από ένα τρία στα τρία, οι Θεσσαλοί κατάφεραν να πάρουν αυτό το boost που ήθελαν. Και το κατάφεραν γιατί ενώ βρέθηκαν πίσω στο σκορ, δεν τα παράτησαν και μπόρεσαν έτσι να πάρουν τον βαθμό της ισοπαλίας.

Το πρώτο ημίχρονο που δεν άφησαν την ΑΕΚ να απειλήσει σοβαρά

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο ημίχρονο. Ένα ημίχρονο στο οποίο ο Γιώργος Πετράκης έδωσε χώρο στους «κιτρινόμαυρους», κλείνοντας όμως καλά πίσω. Ουσιαστικά στο διάστημα αυτό οι γηπεδούχοι δεν απειλήθηκαν, με εξαίρεση ένα καλό σουτ του Κοϊτά στο 2' και μια στιγμή που δεν έγινε καν φάση, όταν οι Γιόβιτς και Κοϊτά μπερδεύτηκαν και δεν μπόρεσαν να απειλήσουν από κοντά. Οι παίκτες της ΑΕΛ μάλιστα βρέθηκαν αυτοί πολύ κοντά στο γκολ, με τον Πασά να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι στην μεγαλύτερη στιγμή του πρώτου μέρους.

Οι Θεσσαλοί ήθελαν να κρατήσουν τους αντιπάλους τους μακριά από τον Μελίσσα και το κατάφεραν, με τους Τσάκλα και Παντελάκη να κερδίζουν τις περισσότερες μονομαχίες, ενώ και το κέντρο με τους Πέρες και Ατανάσοφ πίεζε ασφυκτικά και όσες φορές χρειάστηκε έκανε και τα φάουλ που στα προηγούμενα παιχνίδια δεν είχε κάνει και είχε στοιχίσει.

Αντίδραση ομάδας που δεν θέλει απλά να σωθεί και έχει το υλικό για να το πετύχει

Αν στο πρώτο ημίχρονο ο Γιώργος Πετράκης πρέπει να κρατήσει συνολικά την εικόνα της ομάδας του και το πως κράτησε έναν μεγάλο αντίπαλο μακριά από την περιοχή της, στο δεύτερο δεν γίνεται να μην κρατήσει την αντίδραση που έβγαλε. Οι «βυσσινί» βρέθηκαν νωρίς πίσω στο σκορ με το γκολ του Μάνταλου, είδαν τους φιλοξενούμενους να στέλνουν άλλες δύο φορές την μπάλα στα δίχτυα και το ένα γκολ να ακυρώνεται για χέρι στην κόντρα της μπάλας και το άλλο για οφσάιντ.

Και όμως την στιγμή που η Ένωση έδειχνε να κυριαρχεί, η ΑΕΛ Novibet έβγαλε νεύρο, κάτι που σε μεγάλο βαθμό είχε να κάνει και με τις κινήσεις που έγιναν. Κυρίως η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο των Γκαράτε και Ουάρντα ανέβασαν τους «βυσσινί». Τους έκαναν να κερδίσουν μέτρα στο γήπεδο και κυρίως να κρατήσουν και λίγο πιο πίσω τους φιλοξενούμενους που ως εκείνο το σημείο έδειχναν έτοιμοι να φύγουν με τρεις εύκολους βαθμούς από την Λάρισα.

Ο Τσάκλα είχε αντίθετη άποψη, όπως αντίθετη άποψη είχε όλη η ΑΕΛ, η αντίδραση για να γίνει αυτό το 1-1 ήταν εξαιρετική, όπως και το πως κρατήθηκε αυτός ο βαθμός, παρότι η ΑΕΚ ήταν συνεχώς μπροστά. Σε αυτή την αντίδραση πρέπει να σταθούν και να πάνε για το κάτι παραπάνω, καθώς σε πολλά σημεία του αγώνα η ΑΕΛ έδειξε πως πραγματικά μπορεί να πάει για κάτι παραπάνω...

Πόσο μας είχε λείψει η εικόνα στις εξέδρες

Χωρίς την παραμικρή αμφιβολία σε αυτό το ματς την παράσταση έκλεψε ο κόσμος. Οι οπαδοί της ΑΕΛ και της ΑΕΚ βρέθηκαν στις εξέδρες με την εικόνα να μας θυμίζει άλλες εποχές. Η συμφωνία κυρίων ανάμεσά τους νίκησε ακόμα και τις αντιρρήσεις για τις αντιρρήσεις της αστυνομίας. Οι φίλοι της Ένωσης βρέθηκαν τελικά στο γήπεδο και μαζί με τους γηπεδούχους μας έκαναν να χαρούμε ένα γεμάτο γήπεδο που «έβραζε» από φωνή χωρίς να συμβεί το παραμικρό.

Πραγματικά μακάρι αυτό το ματς να ήταν η αρχή για να δούμε και πάλι ανάλογες εικόνες, να δούμε γεμάτα γήπεδα με οπαδούς και των δύο ομάδων που θα μένουν στις φωνές και θα δημιουργούν ατμόσφαιρα που την έχουμε ανάγκη. Μέχρι τότε, αξίζει ένα μπράβο και στους δύο για το χθεσινό...

ΥΓ: Η στιγμή που φίλοι της ΑΕΛ και της ΑΕΚ έλεγαν σύνθημα για το δυστύχημα των Τεμπών, ήταν απλά συγκλονιστική, ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ...