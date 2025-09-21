Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Η επιστροφή του Κόντη στη Λεωφόρο
Ο Χρήστος Κόντης γύρισε στη Λεωφόρο και πάλι σε ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.
Ο Έλληνας τεχνικός εργάστηκε στον Παναθηναϊκό ως βοηθός του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για 2,5 χρόνια και στο τέλος της σεζόν 2023-24 ανέλαβε πρώτος προπονητής μετά το διαζύγιο με τον Φατίχ Τερίμ.
Ο Κόντης στις 19 Μαϊου 2024 ήταν στον πάγκο του τριφυλλιού ως πρώτος προπονητής στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για τα playoffs. Τότε, το ματς έληξε 2-2, ενώ στη συνέχεια ήταν στον πάγκο στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας με τον Άρη (1-0 στο Πανθεσσαλικό).
Ο προσωρινός τεχνικός του Παναθηναϊκού, μέχρι να καταλήξει η διοίκηση σε άλλον προπονητή εμφανίστηκε στη Λεωφόρο με τους συνεργάτες του Αλέξανδρο Τζιόλη (παλαίμαχος παίκτης του Παναθηναϊκού) και τον Γιάννη Κοντοέ (έπαιξε στο παρελθόν σε Πανιώνιο, ΑΕΚ, Αστέρα Τρίπολης, Ατρόμητο, Απόλλων Σμύρνης). Είχε συνομιλία με τον επιχειρησιακό διευθυντή Σπύρο Βλάχο, ενώ κατά την είσοδό του, χειροκροτήθηκε από ορισμένους οπαδούς του Παναθηναϊκού, οι οποίοι βρίσκονταν πίσω από τον πάγκο.
