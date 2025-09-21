Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Ζεσταίνεται η ατμόσφαιρα στη Λεωφόρο
Τα εισιτήρια στη Λεωφόρο για το ντέρμπι αιωνίων Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός έχουν εξαντληθεί.
Μιάμιση ώρα πριν τη σέντρα άρχισε να παρατηρείται συνωστισμός έξω από τις θύρες, με οπαδούς του τριφυλλιού, ενώ στο πέταλο των οργανωμένων από νωρίς η ατμόσφαιρα ήταν ζεστή.
Όπως ήταν αναμενόμενο, οι παίκτες και τα στελέχη του Ολυμπιακού αποδοκιμάστηκαν, χωρίς να υπάρξουν παρατράγουδα, ενώ χειροκροτήθηκαν οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού.
Πριν τη σέντρα σχηματίστηκαν πηγαδάκια ανάμεσα σε παίκτες των δύο ομάδων. Ο Καμπελά συζητούσε με τον Λαφόν, ο Ταμπόρδα με τους Σιπιόνι, Ορτέγκα κι Έσε, ενώ ο Ρενάτο Σάντσες είχε συνομιλία με Ποντένσε, Τσικίνιο. Το ίδιο συνέβη και με τους διεθνείς Μαροκινούς Ελ Καμπί και Ζαρουρί.
