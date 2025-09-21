Με Ντραγκόφσκι κάτω από τα δοκάρια και Ντέσερς στην κορυφή κόντρα στον Ολυμπιακό  

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, όπως την επέλεξε ο Χρήστος Κόντης για τον μεγάλο αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Ο Χρήστος Κόντης διατήρησε τον Ντραγκόφσκι κάτω από τα δοκάρια ενώ έδωσε φανέλα βασικού στον Ντέσερς στο μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Ο Έλληνας τεχνικός είχε μεγάλο δίλημμα για το ποιον από τους δύο κίπερ (Ντραγκόφσκι και Λαφόν) θα χρησιμοποιήσει στο ματς καταλήγοντας τελικά στον Πολωνό τερματοφύλακα.

Διατήρησε ακέραια την αμυντική τετράδα σε σχέση με το ματς με την Κηφισιά με τους Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Καλάμπρια και Κυριακόπουλο.

Στην μεσαία γραμμή ο Τσιριβέγια βρίσκεται στο «6», ο Τσέριν πήρε την θέση του Ρενάτο Σάντσες στο «8» ενώ ο πρώτος αρχηγός του Παναθηναϊκού πλέον, Τάσος Μπακασέτας έμεινε στο «10».

Στα «φτερά» οι Τετέ και Τζούρισιτς ήταν οι προφανείς επιλογές, μετά και την απουσία του τραυματία Πελίστρι. Στην κορυφή της επίθεσης ο Ντέσερς πήρε την θέση του Σφιντέρσκι, παρά τα δύο γκολ που σημείωσε ο Πολωνός στον αγώνα με την Κηφισιά.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Ντραγκόφσκι, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας, Τετέ, Τζούρισιτς, Ντέσερς.