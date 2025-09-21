ΑΕΛ Novibet - ΑΕΚ: Η κιτρινόμαυρη εξέδρα στην «AEL FC Novibet Arena»

Βασίλης Μπαλατσός
ΑΕΚ

Περίπου 850 φίλοι της ΑΕΚ πήραν θέση στην εξέδρα τους στην ΑΕΛ Novibet Arena για να στηρίξουν για ακόμα μια φορά τους παίκτες του Μάρο Νίκολιτς.

Οι φίλοι της ΑΕΚ δεν άφησαν μόνη τους την ομάδα της καρδιάς τους ούτε στη Λάρισα! Παρά την αρχική απαγόρευση από την αστυνομία και το Υπουργείο η ΑΕΛ Novibet διέθεσε κανονικά εισιτήρια στο Δικέφαλο, όντας πρόθεση του κλαμπ να κάνε το ίδιο κόντρα σε όλες τις ομάδας, ώστε να λάβει και αυτή εισιτήρια στις εκτός έδρας αναμετρήσεις της.

Οι οπαδοί των δυο ομάδων έκαναν «λογοτιμίτικη» συμφωνία για ανταλλαγή εισιτηρίων, δίχως προβλήματα, κάτι που σημαίνει πως στο ματς του δεύτερου γύρου στη Νέα Φιλαδέλφεια θα φιλοξενηθούν φίλοι των Λαρισαίων.

Οι οπαδοί της ΑΕΚ στη Λιβαδειά

Από νωρίς μαζεύτηκαν περίπου 850 Ενωσίτες στην ΑΕΛ FC Novibet Arena και έβαψαν... κιτρινόμαυρη την εξέδρα τους, ενώ άρχισαν το «Original» τραγούδι.

 

Αξιοσημείωτο πως όπως σε κάθε πόλη της επαρχίας έτσι και στη Λάρισα συγκεντρώθηκαν φίλοι της ΑΕΚ τόσο για υποδοχή, όσο και κατά την αναχώρηση της αποστολής για το γήπεδο

image
image
     

