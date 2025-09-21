Η ΑΕΚ ενημέρωσε πως θα ανοίξει θύρα του AEL FC Novibet Arena για τους φιλάθλους της, που ταξίδεψαν στη Λάρισα έχοντας προμηθευτεί μεμονωμένα εισιτήρια.

Η ΑΕΚ βρίσκεται στη Λάρισα, όπου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΛ Novibet στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League (21/9, 17:30). Η Ένωση, θα μπορέσει να έχει μερίδα του κόσμου της στο πλευρό της μιάς και αποφασίστηκε στη σύσκεψη ασφαλείας να λειτουργήσει θύρα της AEL FC Novibet Arena για τους φιλάθλους της.

Στο γήπεδο θα μπορέσουν να μπουν μόνο όσοι έχουν προμηθευτεί μεμονωμένα εισιτήρια για τον αγώνα, ενώ δε θα υπάρχει δυνατότητα διάθεσης επιπλέον εισιτηρίων.

Να θυμίσουμε πως αρχικά υπήρχε απαγόρευση από την αστυνομία και το Υπουργείο για τη μετακίνση φιλάθλων των «κιτρινόμαυρων», απόφαση με την οποία είχε διαφωνήσει και η γηπεδούχος ομάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Ενημερώνουμε τους φιλάθλους μας ότι στην πρωϊνή σύσκεψη ασφαλείας για το σημερινό (21/9, 17.30) ματς με την ΑΕΛ αποφασίστηκε να λειτουργήσει θύρα του γηπέδου (AEL FC Arena) αποκλειστικά για τους φιλάθλους της ΑΕΚ.

Όσοι φίλοι της ΑΕΚ πιθανώς έχουν προμηθευτεί εισιτήρια του αγώνα μεμονωμένα, έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν το παιχνίδι από τις θύρες 12Α και 12Β, ανεξάρτητα από την θύρα για την οποία έχουν αγοράσει εισιτήριο.

Τονίζουμε ότι επιπλέον πώληση εισιτηρίων για τις θύρες 12Α και 12Β δεν θα υπάρξει. Ως εκ τούτου, όποιος φίλος της ΑΕΚ δεν είναι ήδη κάτοχος εισιτηρίου δεν θα υπάρχει η δυνατότητα να εξυπηρετηθεί και δεν πρέπει να επιχειρήσει να προσεγγίσει στο γήπεδο».