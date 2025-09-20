Βόλος - Αστέρας 1-0: Το σουτ του Λάμπρου που βρήκε κόντρα και κατέληξε στα δίχτυα
Με τη βοήθεια - και - της τύχης ο Έλληνας επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 35' και στο παιχνίδι του Βόλου με τον Αστέρα AKTOR.
Ο Λάμπρου ήταν ο παίκτης που θα έκανε το 1-0 στο παιχνίδι Βόλος - Αστέρας. Στο 35ο λεπτό κινήθηκε προς την αντίπαλη εστία και έκανε το σουτ. Η μπάλα βρήκε κόντρα και κατέληξε μστα δίχτυα για να ανοίξει το σκορ.
