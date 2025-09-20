Δείτε τις επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στο αποψινό παιχνίδι της Τούμπας απέναντι στον Παναιτωλικό για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

O ΠΑΟΚ κατεβαίνει στην Τούμπα με στόχο να πετύχει το «4Χ4» και το απόλυτο στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League. Απέναντι στον Παναιτωλικό ο Ραζβάν Λουτσέσκου επαναφέρει όλους σχεδόν τους βασικούς ποδοσφαιριστές, με εξαίρεση τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος είναι στον πάγκο.

Σε ρόλο επιτελικού μέσου θα ξεκινήσει απόψε και πάλι ο Πέλκας, που έχει δώσει λύσεις στον «Δικέφαλο», με τον Λόβρεν να επιστρέφει στο κέντρο της «ασπρόμαυρης» άμυνας δίπλα στον Κεντζιόρα, ενώ ο Μπάμπα θα είναι ξανά στο αριστερό άκρο της άμυνας, ο Σάστρε παραμένει στο δεξιό και το δίδυμο Μεϊτέ - Οζντόεφ ως εσωτερικοί μέσοι.

Η τριάδα της μεσοεπιθετικής γραμμής θα αποτελείται από τους Ζίβκοβιτς, Πέλκα, Τάισον και ο Γιακουμάκης θα είναι στην κορυφή της επίθεσης.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Σάστρε, Λόβρεν, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Τάισον, Γιακουμάκης.