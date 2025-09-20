ΠΑΟΚ: Τα εισιτήρια του αγώνα με τη Θέλτα
Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι την Κυριακή θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Θέλτα για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι την Κυριακή (21.09) στις 10:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του εκτός έδρας αγώνα Θέλτα-ΠΑΟΚ για την 2η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League 2025-26 που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (02.10) στις 21:00 (τοπική ώρα) στο Balaidos Stadium.
Τιμές Εισιτηρίων
Κατηγορίες Εισιτηρίων Τιμή
1st class (sector 121) 95€
Away sector (sectors 26, 48, 313) 35€
Κανάλι Πώλησης. Επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
Μετά την ολοκλήρωση της αγοράς, ο φίλαθλος θα παραλάβει ένα επιβεβαιωτικό email της συναλλαγής/αγοράς. Το εισιτήριο εισόδου θα αποσταλεί από την Real Club Celta 2 ημέρες πριν τη διεξαγωγή του αγώνα στο δηλωθέν email του αγοραστή.
Η ηλεκτρονική αγορά θα είναι διαθέσιμη μέχρι εξαντλήσεως των εισιτηρίων και με καταληκτική ημερομηνία αγοράς το Σάββατο (27.09) στις 17:00. Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας δεν θα είναι εφικτή η αγορά εισιτηρίου.
