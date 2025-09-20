Χωρίς Χριστόπουλο η αποστολή του ΟΦΗ για το ματς με τον Λεβαδειακό

ΟΦΗ: Χωρίς Χριστόπουλο κόντρα στον Λεβαδειακό
Χωρίς τον Γιάννη Χριστόπουλο θα ταξιδέψει η αποστολή του ΟΦΗ στην Λιβαδειά για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό (21/09-18:00) για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Superleague. Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός ταλαιπωρείται από ίωση κι έτσι δεν ήταν σε θέση να βοηθήσει την ομάδα του.
Σ' αυτήν δεν βρέθηκαν ακόμη οι Μπαΐνοβιτς, Καλαφάτης, Ζανελάτο, Καινουργιάκης, Χνάρης, Κουτσουπιάς και Λαγουδάκης. Από την άλλη στην 23αδα για ματς πρωταθλήματος συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά ο Βούκοτιτς, ο οποίος έκανε ντεμπούτο στο ματς Κυπέλλου με την Καβάλα, ενώ κανονικά διαθέσιμος είναι και ο Ταξιάρχης Φούντας.
Η αποστολή του ΟΦΗ
Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Γκονθάλεθ, Λιούις, Χατζηθεοδωρίδης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Κοντεκάς, Βούκοτιτς, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Νέιρα, Φούντας, Φαϊτάκης, Σενγκέλια, Νους, Θεοδοσουλάκης, Ρακονιάτς, Σαλσέδο.
