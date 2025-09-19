Πανσερραϊκός: Με πέντε απουσίες κόντρα στον Ατρόμητο
O Πανσερραϊκός το πρωί της Παρασκευής (19/9) ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα κόντρα στον Ατρόμητο, στον οποία θα προσπαθήσει να κάνει βαθμολογικό «σεφτέ».
Ο Κριστιάνο Μπάτσι δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Λεό, Ουαγκέ, Αρμουγκόμ, Γκαλβάν και στον τιμωρημένο λόγω της αποβολής του στο Φάληρο, Γκριν. Από την πλευρά του ο Πουρλιοτόπουλος θα αγωνιστεί με την Κ19.
H αποστολή του Πανσερραϊκού
Τιναλίνι, Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Λύρατζης, Καρασαλίδης, Γεωργιάδης, Τσαούσης, Καρασαλίδης, Βόλνει, Ντι Μάρκο, Γκελασβίλι, Ομεονγκά, Λιάσος, Γκιγιομιέ, Δοϊρανλής, Ρουμιάντσεβ, Σοφιανός, Μασκανάκης, Ίβαν, Φαλέ, Ζιντάν, Νούνελι, Σαλβάνος, Σαββίδης, Μάρας.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.