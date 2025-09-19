Η αποστολή του Πανσερραϊκού για τον εντός έδρας αγώνα της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League με τον Ατρόμητο.

O Πανσερραϊκός το πρωί της Παρασκευής (19/9) ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα κόντρα στον Ατρόμητο, στον οποία θα προσπαθήσει να κάνει βαθμολογικό «σεφτέ».

Ο Κριστιάνο Μπάτσι δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Λεό, Ουαγκέ, Αρμουγκόμ, Γκαλβάν και στον τιμωρημένο λόγω της αποβολής του στο Φάληρο, Γκριν. Από την πλευρά του ο Πουρλιοτόπουλος θα αγωνιστεί με την Κ19.

H αποστολή του Πανσερραϊκού

Τιναλίνι, Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Λύρατζης, Καρασαλίδης, Γεωργιάδης, Τσαούσης, Καρασαλίδης, Βόλνει, Ντι Μάρκο, Γκελασβίλι, Ομεονγκά, Λιάσος, Γκιγιομιέ, Δοϊρανλής, Ρουμιάντσεβ, Σοφιανός, Μασκανάκης, Ίβαν, Φαλέ, Ζιντάν, Νούνελι, Σαλβάνος, Σαββίδης, Μάρας.