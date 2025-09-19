Παναθηναϊκός: Ατομικό ο Πελίστρι, μπήκε ο Γερεμέγεφ
Δυο μέρες πριν το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό ο Γερεμέγεφ μπήκε στις προπονήσεις, ενώ ο Πελίστρι συνεχίζει να δουλεύει ατομικά.
Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του για το κρίσιμο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο (21/9, 21:00).
Στην απογευματινή προπόνηση που έγινε στο «Γ. Καλαφάτης» το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, τακτική και παιχνίδι στο μισό γήπεδο.
Στην προπόνηση του Τριφυλλιού επανήλθε ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, ενώ ο Φακούντο Πελίστρι συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα.
