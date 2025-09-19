Αστέρας Τρίπολης: Με Αλάγκμπε και τον νεαρό Αλμύρα στο Βόλο
Ο Αστέρας AKTOR ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον εκτός έδρας αγώνα με το Βόλο για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League (20/9, 20:00). Οι Αρκάδες μετά από τρεις αγωνιστικές έχουν συγκεντρώσει 1 βαθμό και θα διεικδικήσουν το πρώτο τρίποντο της σεζόν στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.
Αξιοσημείωτο πως στην αποστολή των Αρκάδων συμπεριλαμβάνεται ο Χρήστος Αλμύρας. Ο 20χρονος Μακεδονός χαφ αγωνίστηκε βασικός και αναντικατάστατος στην ισοπαλίαστο ματς Κυπέλλου με την Κηφισιά στο Ζηρίνειο και με την εμφάνιση του κέρδισε την εμπιστοσύνη του Σάββα Παντελίδη, ο οποίος τον αντέμειψε με την πρώτη του αποστολή για ματς της Soiximan Super League.
Στη διάθεση του κόουτς των Αρκάδων είναι ο Τόμπι Αλάγκμπε, ο οποίος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις του στο γόνατο, όμως όπως είναι λογικό δεν είναι στο 100%, καθώς ήταν για αρκετό διάστημα εκτός δράσης.
Δείτε ΕπίσηςΒόλος: Χωρίς τρεις κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης
Στον αντίποδα εκτός αποστολής είναι ο τραυματίας Νίκο Γκιοακίνι, όπως κι ο Χουλιάν Τσίκο, λόγω σοβαρού οικογενειακού θέματος.
Η αποστολή του Αστέρα AKTOR
Παπαδόπουλος, Τσιντώτας, Αγγελίδης,Ιβάνοφ, Σίπτσιτς, Σιλά, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο, Καστάνιο, Πομόνης, Φερνάντεθ, Γιαμπλόνσκι, Έντερ, Μούμο, Αλμύρας, Αλάγκμπε, Μπαρτόλο, Μεντιέτα, Εμμανουηλίδης, Καλτσάς, Κετού, Μακέντα, Χαραλαμπόγλου
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.