Η αποστολή του Αστέρα Τρίπολης για τον αγώνα με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Μέσα ο Αλάγκμπε και ο νεαρός Αλμύρας.

Ο Αστέρας AKTOR ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον εκτός έδρας αγώνα με το Βόλο για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League (20/9, 20:00). Οι Αρκάδες μετά από τρεις αγωνιστικές έχουν συγκεντρώσει 1 βαθμό και θα διεικδικήσουν το πρώτο τρίποντο της σεζόν στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Αξιοσημείωτο πως στην αποστολή των Αρκάδων συμπεριλαμβάνεται ο Χρήστος Αλμύρας. Ο 20χρονος Μακεδονός χαφ αγωνίστηκε βασικός και αναντικατάστατος στην ισοπαλίαστο ματς Κυπέλλου με την Κηφισιά στο Ζηρίνειο και με την εμφάνιση του κέρδισε την εμπιστοσύνη του Σάββα Παντελίδη, ο οποίος τον αντέμειψε με την πρώτη του αποστολή για ματς της Soiximan Super League.

Στη διάθεση του κόουτς των Αρκάδων είναι ο Τόμπι Αλάγκμπε, ο οποίος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις του στο γόνατο, όμως όπως είναι λογικό δεν είναι στο 100%, καθώς ήταν για αρκετό διάστημα εκτός δράσης.

Στον αντίποδα εκτός αποστολής είναι ο τραυματίας Νίκο Γκιοακίνι, όπως κι ο Χουλιάν Τσίκο, λόγω σοβαρού οικογενειακού θέματος.

Η αποστολή του Αστέρα AKTOR

Παπαδόπουλος, Τσιντώτας, Αγγελίδης,Ιβάνοφ, Σίπτσιτς, Σιλά, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο, Καστάνιο, Πομόνης, Φερνάντεθ, Γιαμπλόνσκι, Έντερ, Μούμο, Αλμύρας, Αλάγκμπε, Μπαρτόλο, Μεντιέτα, Εμμανουηλίδης, Καλτσάς, Κετού, Μακέντα, Χαραλαμπόγλου