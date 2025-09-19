Η αποστολή του Βόλου για τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Βόλος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το εντός έδρας παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Αστέρα AKTOR (20/9, 20:00). Ο Χουάν Φεράντο πέραν του τραυματία Τσοκάνη δεν έχει στην 23αδα του ούτε τους Τασιούρα και Πίντσι.

Η αποστολή του Βόλου

Σιαμπάνης, Αντεμπάγιο, Σόρια, Μύγας, Χέρμανσον, Κάργας, Λαγωνίδης, Τριανταφύλλου, Φορτούνα, Σινανάι, Προύντζος, Μαρτίνες, Γρόσδης, Κόμπα, Χουάνπι, Μπουζούκης, Λάμπρου, Κύρκος, Ασεχνούν, Τζόκα, Θαρθάνα, Μακνί, Χάμουλιτς.