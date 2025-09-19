Βόλος: Χωρίς τρεις κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης
Ο Βόλος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το εντός έδρας παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Αστέρα AKTOR (20/9, 20:00). Ο Χουάν Φεράντο πέραν του τραυματία Τσοκάνη δεν έχει στην 23αδα του ούτε τους Τασιούρα και Πίντσι.
Η αποστολή του Βόλου
Σιαμπάνης, Αντεμπάγιο, Σόρια, Μύγας, Χέρμανσον, Κάργας, Λαγωνίδης, Τριανταφύλλου, Φορτούνα, Σινανάι, Προύντζος, Μαρτίνες, Γρόσδης, Κόμπα, Χουάνπι, Μπουζούκης, Λάμπρου, Κύρκος, Ασεχνούν, Τζόκα, Θαρθάνα, Μακνί, Χάμουλιτς.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.