Οι σκέψεις του Μανόλο Χιμένεθ για την ενδεκάδα του Άρη ενόψει του αγώνα με την Κηφισιά στο Αγρίνιο για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η διαχείριση υλικού στον αγώνα του Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό σε συνδυασμό με τις απουσίες αλλά και την επιτυχία του τακτικού πλάνου στη νίκη του Άρη επί του Ατρόμητου στο Περιστέρι οδηγούν τον Μανόλο Χιμένεθ στην απόφαση διατήρησης των ίδιων προσώπων στην 11αδα ενόψει του εκτός έδρας αγώνα (20/9, 18:00) με την Κηφισιά.

Η πρόθεση μη επιβάρυνσης ποδοσφαιριστών – πλην ελαχίστων εξαιρέσεων – ήταν σαφής από τον Μανόλο Χιμένεθ στα δύο παιχνίδια που προηγήθηκαν σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο Ελλάδας. Οι εξαιρέσεις αφορούσαν αυτούς που δεν έχουν αντικαταστάτες. Σαν δηλαδή τον Φαμπιάνο Λέισμαν ο οποίος χρειάστηκε να βγάλει γεμάτα 90λεπτα.

Ακόμη και ο Λορέν Μορόν ο οποίος είναι ο μοναδικός διαθέσιμος φορ – λόγω των τραυματισμών των Τίνο Καντεβέρε, Τάσου Δώνη και Μιγκέλ Αλφαρέλα – χρησιμοποιήθηκε για ένα ημίχρονο στο παιχνίδι του Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό. Ο Μανόλο Χιμένεθ προτίμησε να «βάλει» τον Γκαμπριέλ Μισεουί σ’ έναν άγνωστο ρόλο γι’ αυτόν, παρά να επιβαρύνει τον Ισπανό φορ.

Ενόψει του αυριανού (20/9, 18:00) αγώνα με την Κηφισιά, οι «κίτρινοι» επανέρχονται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις αλλά και πάλι οι επιλογές είναι περιορισμένες. Ο Πέδρο Άλβαρο ενσωματώθηκε στην ομάδα, εκτιμάται όμως ότι το επίπεδο ετοιμότητάς του στερείται επάρκειας για να ξεκινήσει στο παιχνίδι με την Κηφισιά στο Αγρίνιο. Κι έτσι, το πιθανότερο είναι η διατήρηση των Φαμπιάνο-Ροζ στο κέντρο της άμυνας. Στα αμυντικά άκρα, αναμένεται η επιστροφή των δύο βασικών full back (Μεντίλ-Τεχέρο).

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής, Μόντσου και Ράτσιτς έπαιξαν από ένα ημίχρονο στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό ούτως ώστε να είναι «φρέσκοι» στην αυριανή αναμέτρηση. Ο δε Κώστας Γαλανόπουλος δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου στο ίδιο παιχνίδι και λογικά θα έχει αγωνιστικό ρόλο αντίστοιχο μ’ αυτόν που είχε στο Περιστέρι.

Ο Βραζιλιάνος Ντούντου επίσης δεν έπαιξε μέσα στην εβδομάδα και αναμένεται να παραμείνει στην αριστερή πλευρά της επίθεσης. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τον Ολίμπιου Μορουτσάν ο οποίος παίζει στη δεξιά πτέρυγα αν και δεν είναι ακραίος επιθετικός. Στην κορυφή της επίθεσης, ο Λορέν Μορόν θα ξεκινήσει στο παιχνίδι.

Η τελευταία φορά που ο Άρης έκανε back to back εκτός έδρας νίκες

Αυτός είναι ο αντικειμενικός στόχος σ’ ένα καλό μομέντουμ για τους «κίτρινους». Η προηγούμενη φορά που πέτυχαν back to back εκτός έδρας νίκες στο πλαίσιο της Stoiximan Superleague ήταν τον περασμένο χειμώνα καθώς στα τέλη του Γενάρη πέρασαν εύκολα (0-2) από την έδρα της Λαμίας και ακολούθησε η νίκη (0-1) στην έδρα της Athens Kallithea.