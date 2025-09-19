Ο Λεβαδειακός άνοιξε θύρα στο γήπεδο της Λιβαδειάς για τις ανάγκες των φιλοξενούμενων φιλάθλων του ΟΦΗ.

Ο ΟΦΗ έχει ιδιαίτερα απαιτητική «έξοδο» την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League, καθώς θα αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό εκτός έδρας. Η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς για ακόμα ένα εκτός έδρας παιχνίδι θα έχει τη στήριξη φιλάθλων της, καθώς οι Βοιωτοί διέθεσαν εισιτήρια για τις ανάγκες μεμονωμένων φιλοξενούμενων φιλάθλων.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν τη θύρα 4 του Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς, με την τιμή των εισιτηρίων να είναι στα 15 ευρώ.

Οι Ομιλίτες που επιθυμούν να δώσουν το παρών στην αναμέτρηση των Κρητικών με το Λεβαδειακό μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια τους ΕΔΩ.