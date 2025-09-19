Νικολακόπουλος στους «Galacticos»: «Το Champions League σου... ρουφάει το αίμα» (vid)

Ο Κώστας Νικολακόπουλος μίλησε στους «Galacticos» για την φθορά του Champions League, αλλά και για το τι συμβαίνει στα πρώτα ντέρμπι του πρωταθλήματος κάθε σεζόν.

Το «κόστος» του Champions League ήταν το βασικό θέμα στην τοποθέτηση του Κώστα Νικολακόπουλου στους «Galacticos» του Gazzetta τονίζοντας χαρακτηριστικά πως η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση «σου... ρουφάει το αίμα».

Ξεκαθάρισε πως θα πρέπει ο Ολυμπιακός να έχει διαφορετική εικόνα στο ματς με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή (21/09-21:00) στην Λεωφόρο για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, αν θέλει να βγει νικητής, αφού απέναντί του θα βρει τους «πρασίνους» μ' ένα μεγάλο πρέπει, που μπορεί να τους καταστήσει αρκετά επικίνδυνους.

Ακόμη, παρουσίασε έναν πίνακα με τα αποτελέσματα που έρχονται στο πρώτο ντέρμπι κάθε σεζόν από τον οποίο φάνηκε πως ο φιλοξενούμενος δεν έχει κατορθώσει να κερδίσει ποτέ στα παιχνίδια αυτά τονίζοντας πως αυτό είναι κάτι δεν γίνεται τυχαία.