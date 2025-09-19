Αθανασίου στους Galacticos: «Στα σκαριά αλλαγές στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός»

Ο Νίκος Αθανασίου μίλησε στους «Galacticos» για τις αλλαγές που έρχονται στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός και την σύνδεση της παραμονής του Κόντη με την υπόθεση του Ρεμπρόφ.

Ο Παναθηναϊκός είναι η ομαδα που έχει αυτή τη στιγμή την πιο «καυτή» επικαιρότητα και ο Νίκος Αθανασίου μετέφερε για άλλο ένα μεσημέρι όλο το ρεπορτάζ για τους «πρασίνους» στην εκπομπή του Gazzetta, «Galacticos».

Εκείνος μίλησε για τις αλλαγές που έρχονται στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός διευκρινίζοντας πως αυτές δεν πρόκεται να αφορούν το αγωνιστικό τμήμα, αλλά το διοικητικό οργανόγραμμα της ΠΑΕ. Τόνισε δε πως αυτή τη στιγμή δεν αναμένεται να γίνει προσθήκη κάποιου παλαίμαχου ποδοσφαιριστή και ότι οι φήμες που υπάρχουν περί επιστροφής, αφορούν πρώην παράγοντα.

Στο θέμα του προπονητή υποσχέθηκε να κάνει κάποιες αποκαλύψεις για το θέμα του Ρεμπρόφ στην δεύτερη ώρα της εκπομπής ενώ τόνισε πως είναι αρκετά πιθανό το σενάριο ο νέος υπηρεσιακός του «τριφυλλιού», Χρήστος Κόντης να παραμείνει στην θέση του μέχρι την επόμενη διακοπή, δηλαδή στα επόμενα πέντε ματς του Παναθηναϊκού, αν δεν βρεθεί άλλη λύση με τον Ουκρανό τεχνικό και χρειαστεί να παραμείνει στην εθνική χώρα τους και για τους αγώνες του Οκτωβρίου.