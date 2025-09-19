«Ο Άρης είχε συμφωνήσει με τον Ράντι Ντέκα αλλά… έκανε πίσω η Ράγιο Βαγεκάνο»
Ο Άρης ήταν σε αναζήτηση επιθετικού και φυσικά κατέληξε σε συμφωνία με τον Μιγκέλ Αλφαρέλα, σύμφωνα όμως με τη Marca οι «κίτρινοι» είχαν συμφωνήσει με τον Ράντι Ντέκα. Ο 27χρονος επιθετικός και διεθνής με την Ανγκόλα στο παρελθόν αγωνίστηκε στις Αμβούργο, Έλτσε, Σότσι, Ρούμπιν Καζάν, ΤΣΣΚΑ Μόσχας και η επιλογή του έγινε επειδή διαθέτει και κοινοτικό διαβατήριο.
Κατά την ισπανική εφημερίδα, σε προφορικό επίπεδο είχαν συμφωνηθεί τα πάντα. «Ο Ρουμπέν Ρέγιες, ο αθλητικός διευθυντής που τον ήθελε και πέρσι στη Χετάφε, προσπάθησε αρκετά. Στην πραγματικότητα, επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Για άλλη μια φορά, όμως οι απαιτήσεις της Ράγιο Βαγιεκάνο θα έθεταν τέλος στη συμφωνία. Οι Έλληνες πρότειναν δανεισμό με οψιόν αγοράς, κάτι που η Ράγιο τελικά αρνήθηκε», ανέφερε μεταξύ άλλων.
Photo Credits: Χ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.