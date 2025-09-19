Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για το κρίσιμο μεταβατικό στάδιο του Παναθηναϊκού μετά την απόλυση Βιτόρια, για τον Χρήστο Κόντη, την ευθύνη των παικτών και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Όταν ο Παναθηναϊκός αποφάσιζε το βράδυ της Κυριακής, λίγες ώρες μετά από το 3-2 της Κηφισιάς, να απολύσει τον Ρουί Βιτόρια, δεν είχε την παραμικρή ιδέα τι θα έκανε την επόμενη μέρα. Ηθελε απλώς να απολύσει τον Πορτογάλο, ο οποίος αποδείχθηκε ότι είχε εξαντλήσει τα «κανονάκια» του στις Σέρρες, στη Λαμία, στα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και στη Φλωρεντία. Ακριβώς γι’ αυτόν το λόγο, επειδή δεν είχε κανένα απολύτως σχέδιο επόμενης μέρας, έφτασε στο σημείο να παραταχθεί στο ματς με την Athens Kallithea, έχοντας τον Δημήτρη Κοροπούλη στον πάγκο του. Σωστή ιδέα, δεδομένου του αδιεξόδου. Δεν τη λες, βέβια και… καινοτόμα, δεν υπήρχε άλλη!

Δεν υπήρχε άλλη επιλογή

Το ίδιο ισχύει και για τον προσωρινό προπονητή. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Ο Χρήστος Κόντης. Kαι ακριβώς επειδή δεν υπήρχε άλλη επιλογή, ο Παναθηναϊκός επέμεινε για τρεις μέρες. Και τελικά όλα συνδυάστηκαν. Ο Κόντης πήρε αυτό που ήθελε και ο Παναθηναϊκός το ίδιο. Ο Κόντης πήρε τα πέντε ματς που ήθελε να καθίσει στον πάγκο της ομάδας μέχρι τη διακοπή πρωταθλήματος τον Οκτώβριο και το κλαμπ το χρόνο του για να διαπραγματευτεί με ελεύθερους και… δεσμευμένους προπονητές.

Κι αν ο Παναθηναϊκός προχωρήσει με καταπληκτικά αποτελέσματα εναντίον Ολυμπιακού, Γιουνγκ Μπόις (εκτός), Παναιτωλικό (εκτός), Go Ahead Eagles (εντός) και Ατρόμητο (εντός); Πάρα πολύ δύσκολο να πάει πολύ καλά, διότι οι νέοι προπονητές δεν είναι «μάγοι». Όχι όμως και απίθανο, διότι πάντα όλοι οι παίκτες μπαίνουν στην πρίζα μετά από απολύσεις. Ειδικά αν ο Παναθηναϊκός νικήσει την Κυριακή τον Ολυμπιακό, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μια καλή πεντάδα αγώνων. Είναι πιθανό σ΄ αυτή την περίπτωση να μείνει ο Κόντης ως μόνιμος; Τίποτα δεν αποκλείεται σ’ αυτή τη ζωή, αλλά δεν είναι αυτό το πλάνο του Τριφυλλιού.



Πόσο αλλόκοτη θα είναι μια νίκη του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι; Καθόλου! Υπάρχουν αμέτρητα ντέρμπι «αιωνίων» στα οποία ο κατά τεκμήριο «υποδεέστερος» ανά περίοδο τα κατάφερε μια χαρά εναντίον του ανώτερου και θεωρητικά καλύτερου. O Kόντης είναι ένας κανονικός προπονητής. Ένας κόουτς που βοηθήθηκε τα μέγιστα και εν συνεχεία βοήθησε κι εκείνος πάρα πολύ τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Και στην καθημερινότητα των προπονήσεων και στη συνεργασία του με «δύσκολους» χαρακτήρες και στην ανάλυση των αντιπάλων, σε όλα τα πεδία. Εξ ου και η εμπιστοσύνη του Παναθηναϊκού, σε συνδυασμό βέβαια, με την κατάκτηση του Κυπέλλου επί του Αρη και το σοβαρό και θετικό χαρακτήρα του.

Οχι για να πάρει πρωτάθλημα, αλλά για να ζήσει καλά

Προσοχή, όμως! Το γεγονός ότι πριν από δύο χρόνια είχε φέρεις εις πέρας την αποστολή του, δεν αποτελεί εχέγγυο επιτυχίας σ’ αυτά τα πέντε παιχνίδια. Ότι κατάφερε πρόπερσι μετά τη λαίλαπα Τερίμ να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό στην κατάκτηση του Κυπέλλου επί του σούπερ αγχωμένου Αρη που αγωνιζόταν με παίκτη λιγότερο και ηττήθηκε με γκολ στο 90’, δεν είναι ISO θετικών αποτελεσμάτων. Και ξέρετε κάτι; Τα χρειάζεται πάρα πολύ τα καλά αποτελέσματα ο Παναθηναϊκός σ΄ αυτά τα πέντε παιχνίδια.

Όχι για να… πάρει πρωτάθλημα: αυτό ήταν απίθανο εξ’ αρχής για όσους σκέφτονται με ποδοσφαιρική λογική. Αλλά για να μην εκτροχιαστεί οριστικά από τον Οκτώβριο με μεγάλη διαφορά από τρεις ομάδες και για να μην σβήσει γρήγορα και η ευρωπαϊκή σπίθα που πάντα μπορεί να κρατήσει έστω «ζωντανή» μια ολόκληρη σεζόν σε παίκτες και οπαδούς. Για να μην ζήσει μια σεζόν γεμάτη γκρίνια, απογοήτευση, οργή και μιζέρια. Είναι πολύ πιο σημαντικές αυτές οι δυο εβδομάδες του Παναθηναϊκού απ΄ ότι… φαίνονται εκ πρώτης όψεως. Και εξ αντανακλάσεως είναι πολύ πιο σημαντικός απ΄ότι φαίνεται και ο Κόντης με το τετραμελές τιμ του. Και για μετά… έχει ο Θεός του ποδοσφαίρου.

Ποτέ δεν ξέρεις στον Παναθηναϊκό του Αλαφούζου

Μπορεί να έρθει ο καλός Ρεμπρόφ, μπορεί και όχι. Μπορεί να προκύψει κάποια άλλη, θεωρητικά καλύτερη περίπτωση «ελεύθερου» κόουτς. Μπορεί να είναι απόφαση Αλαφούζου, εισήγηση Παπαδημητρίου, του σκάουτινγκ τιμ ή κάποιου άλλου. Όπως και στις μεταγραφές δηλαδή! Ποτέ δεν ξέρεις...

Μέχρι τότε, όμως, το θέμα του… επόμενου προπονητή είναι για να απασχολεί μόνο τα media, τους φιλάθλους, τους μάνατζερς και τους αρμόδιους στο κλαμπ. Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού έχει να σκέφτεται μόνο το σώμα του, την εκγύμνασή του, την προετοιμασία του. Αν δεν το κάνει σ’ αυτές τις δυο εβδομάδες πιο εντατικά, πιο σωστά, με μεγαλύτερη προσήλωση και ζέση είναι απολύτως βέβαιο ότι θα ζήσει μια ακόμα πολύ δύσκολη επαγγελματικά σεζόν.