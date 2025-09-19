Αναστόπουλος για το ιστορικό γκολ στο Πανιώνιος-ΑΕΚ: «Επεσαν δύο πάνω μου, ισοφαρίσαμε και έγινε χαμός» (vid)

Ο Νίκος Αναστόπουλος μέσα του ντοκιμαντέρ του Gazzetta powered by Novibet εξηγεί το πώς σκόραρε το γκολ επί της ΑΕΚ, στρώνοντας το δρόμο για την κατάκτηση του πρώτου και ιστορικού Κυπέλλου για τον Πανιώνιο!

Από τη Σμύρνη της καταστροφής και της προσφυγιάς στην Αθήνα. Ο Πανιώνιος εδώ και 135 χρόνια αποτελεί σύμβολο για τον αθλητισμό και τον πολιτισμό.

Ο αιώνιος σύλλογος γιορτάζει και το Gazzetta σε συνεργασία με τη Novibet φέρνουν στις οθόνες σας ένα μοναδικό ντοκιμαντέρ μέσα από το οποίο ξεπηδούν μνήμες. Τα τρία Κύπελλα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ ζωντανεύουν ξανά μέσα από τα μάτια των μεγάλων πρωταγωνιστών.

Φάνης Χριστοδούλου, Νίκος Αναστόπουλος, Κρις Χουγκάζ, Χρήστος Εμβολιάδης, Φώτης Στρακόσια και φυσικά ο Θωμάς Μαύρος. Προσωπικότητες που έχουν βάλει τη σφραγίδα τους στο σύλλογο και μιλώντας γι' αυτόν καταλαβαίνεις το πόσο έχει επηρεαστεί η ζωή τους μέσα από το κόκκινο και το μπλε του Ιστορικού.

Στο παρακάτω κομμάτι, ο Νίκος Αναστόπουλος περιγράφει το πώς σκόραρε επί της ΑΕΚ ανοίγοντας το δρόμο για την κατάκτηση του πρώτου Κυπέλλου στην ιστορία του συλλόγου.

«Εμείς όμως δεν το βάλαμε κάτω. Και στο δεύτερο ημίχρονο, στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, έγινε μια πάσα προς εμένα από τον Εμβιλιάδη. Επεσαν δύο της ΑΕΚ πάνω μου, κέρδισα την κόντρα, κέρδισα τη μονομαχία, έκανα μια διαδρομή και φτάνοντας στη μικρή περιοχή, αλλά πλάγια, ο Λάκης ο Στεργιούδας νόμιζε ότι τη μπάλα θα την κόψω έξω στο πέναλτι. Ισοφαρίσαμε. Εγινε χαμός στο γήπεδο».

Κάτι παραπάνω από 32' κυανέρυθρης μαγείας στο παρακάτω video: